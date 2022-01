‘Euphoria 2’ : date et heure de sortie, personnages et synopsis

‘Euphorie’ C’est une autre des séries jeunesse qui a conquis le public en plus de ‘Elite’, ‘Éducation sexuelle’, ‘Atypique’ ou ’13 raisons pour lesquelles’ des raisons car elle met en lumière les problèmes de leur génération sans aucun secret. Vient maintenant sa deuxième partie pour continuer cette histoire.

Le protagoniste de la série n’est rien de moins que Zendaya, qui va continuer avec les complications des addictions. Cette fois, un thème de plus sera ajouté dans sa prochaine intrigue qui a suscité des attentes chez les fans : la poursuite de la romance entre Rue (Zendaya) et Jules (Hunter Schafer).

Quand est la première de « Euphoria » ?

Le lancement de la deuxième partie est prévu pour le 10 janvier prochain avec huit épisodes.

Qui sont les protagonistes ?

Zendanya poursuivra son histoire avec Hunter Schafer, Nika King, Jacob Elordi et Sydney Sweeney. Cependant, il y a de nouveaux personnages interprétés par Eric Dane, Angus Cloud, Algee Smith, Alexa Demie, Barbie Ferreira ou Maude Apatow.

Qu’attend-on de cette deuxième partie ? (ALERTE SPOILERS)

Dans cette seconde partie, on verra Rue rentrer chez elle et à l’école après une période de rééducation. Une semaine plus tard, j’ai rechuté et il recommencera à acheter de la drogue à son dealer, Fezco. Lors d’une fête, il rencontre la nouvelle fille en ville, Jules. Rue et Jules auront une bonne relation au point de croiser amitié et romance. A la demande de Jules, Rue se tient même propre pendant un certain temps.

Rue a commencé à consommer de la drogue lorsqu’elle a essayé l’oxycodone, un médicament que son père prenait alors qu’il mourait d’un cancer. En plus de lutter contre la consommation de substances nocives, Rue souffre également d’une grave dépression. Pendant une crise, elle a eu une infection rénale et n’a même pas pu sortir du lit pour aller aux toilettes.

A quelle heure est le lancement latino-américain sur HBO Max ?

Mexique : 20h

Pérou : 21h

Colombie : 21h

Chili : 23h

Argentine : 23h

Comment s’est terminée la première saison ?

A la fin de la première saison, Rue insiste auprès de Jules pour qu’ils quittent la ville et s’enfuient ensemble. Bien que Jules se rende à la gare, Rue ne parvient pas à réaliser son idée impulsive. Dans la séquence de fin, Rue recommence à consommer de la drogue et éprouve une vive hallucination.

