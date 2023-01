Barista fait semblant de se faire virer pour faire des blagues aux clients grossiers

Une barista a été qualifiée de « méchante » par ses amis après leur avoir raconté la farce qu’elle joue aux clients de son travail dans un café.

Postant sur le subReddit « r/AmITheA–hole » (AITA), elle a décrit comment la farce s’est produite.

Dans son message, la lycéenne a expliqué à quelle fréquence elle traitait avec des clients hostiles et en colère qui semblaient tous de mauvaise humeur.

Elle dit qu’elle en a assez que des adultes adultes se mettent en colère contre elle, alors elle se venge en leur jouant un tour.

La barista se venge des clients en colère en demandant à son collègue de faire semblant de la virer.

Le lycéen dit qu’il arrive régulièrement que des gens entrent dans le café « en colère contre de si petites choses. Comme littéralement exploser pour rien ».

« Comme c’est triste », écrit-elle, « il faut être un homme adulte pour exprimer sa colère contre les lycéens et les collégiens ».

Alors elle et son collègue James, un chef de quart, ont décidé de s’amuser un peu avec le prochain client en colère qui est entré dans le café.

Effectivement, elle a rapidement eu un client « qui s’énervait à cause du fait que nous ne rendons pas le café assez chaud » – un problème qu’elle dit qu’elle ne peut même pas résoudre, puisque le café provient directement d’une machine.

Au lieu de cela, elle et James ont lancé leur tour.

Après avoir demandé quel était le problème et avoir écouté la diatribe du client, James a regardé le lycéen et a dit : « c’est inacceptable, tu es viré ».

Ensuite, le lycéen a répondu: « Non, s’il vous plaît, ne me virez pas, ma famille a besoin d’argent, j’ai besoin de ce travail, s’il vous plaît », ce à quoi James a répondu en lui disant d’enlever son tablier et de sortir.

Elle écrit que la cliente en colère a immédiatement fait marche arrière en disant à James : « Ce n’est pas un si gros problème, tu n’as pas besoin de la virer pour ça. Je ne le pensais pas. »

Mais James n’a pas abandonné la ruse, et après que cela ait si bien fonctionné la première fois, le barista dit qu’ils l’ont essayé sur plusieurs clients en colère depuis.

Et elle dit que « presque à chaque fois, la personne qui s’est mise en colère s’excusera et dira qu’elle ne le pensait pas ».

« C’est plutôt satisfaisant », a-t-elle poursuivi en écrivant, « faire comprendre aux gens que leurs actions pourraient en fait avoir des conséquences ».

Cette satisfaction est certainement liée à quiconque a déjà travaillé dans le service client.

Mais les amis du barista pensaient que la farce était destinée à faire croire aux gens qu’ils venaient de ruiner le gagne-pain d’une personne.

La plupart des commentateurs ont convenu que la farce du barista était non seulement drôle, mais aussi un bon moyen de donner une leçon aux clients méchants.

« C’est un moyen parfait de traiter avec des clients hostiles », a écrit un utilisateur. « Ouais, c’est hilarant et j’espère que ça leur donne une leçon », a commenté une autre personne.

« Et lorsque les clients hostiles essaient de revenir en arrière sur ce qu’ils disent, cela en vaut la peine », a ajouté un Redditor.

D’autres ont souligné que la farce avait un avantage secondaire involontaire. « Ces clients seront très probablement gênés et éviteront de revenir au magasin. C’est gagnant-gagnant! »

Bien que certains espéraient que les clients reviendraient, uniquement pour la façon dont cela augmenterait les enjeux de la ruse comique.

Un utilisateur a écrit : « Je pense que ce serait encore plus drôle s’ils étaient satisfaits de [the firing] puis ils sont revenus, seulement pour voir [the barista] travaille toujours là-bas. »

« Les explications potentielles de » oh c’était mon frère jumeau, mais maintenant c’est mon travail de soutenir ma mère mourante et mes six frères et sœurs « , seraient hilarantes. »

Qui a dit que le travail ne pouvait pas être amusant ?

John Sundholm est un écrivain de nouvelles et de divertissement qui couvre la culture pop, la justice sociale et les sujets d’intérêt humain.