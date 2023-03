Nouvelle bande-annonce pour Disney’s Haunted Mansion : date de sortie et distribution

La bande-annonce de ‘‘Maison hantée » (Haunted Mansion), le prochain film de Disney qui relancerait l’histoire du premier film sorti en 2003. L’aperçu offre un aperçu du manoir titulaire, entouré d’un brouillard dense et d’une forêt étrange.

Le film mettra en vedette Chase Dillon dans le rôle de Travis, un garçon qui affronte le manoir effrayant après avoir emménagé avec sa mère Gabbie, joué par Rosario Dawson. Ici, vous devrez endurer des horreurs fantomatiques et d’autres sortes de surprises terrifiantes.

C’est en 2020 que Disney a commencé à produire un nouveau film » Haunted Mansion », après avoir eu Katie Dippold comme scénariste, qui avait auparavant participé aux films » Ghostbusters ». Le premier film de la franchise est sorti en 2003 sous le même nom, mettant en vedette l’acteur comédien Eddy Murphy.

Même avec cela, en janvier de cette année, Murphy a révélé qu’il ne reviendrait pas pour ce nouveau film car cela ne ruine pas son potentiel. » Haunted Mansion » de 2003 a été largement critiqué, obtenant un taux d’approbation de 14% sur Rotten Tomatoes, mais a tout de même rapporté 182,3 millions de dollars dans le monde. En plus de Murphy, » Haunted Mansion » mettait en vedette Terence Stamp, Wallace Shawn et Jennifer Tilly.

Maintenant, en plus de Dillon et Dawson, le nouveau film »Haunted Mansion » a dans sa distribution de grands acteurs comme Winona Ryder, Dan Levy, Hasan Minaj, Owen Wilson, LaKeith Stanfield, Jared Leto, Tiffany Haddish, Jamie Lee Curtis et Danny De Vito. La nouvelle bande-annonce a été révélée pour la première fois aux participants à l’exposition D23.

Réalisé par Justin Simien, »Haunted Mansion » suit Gabbie, une mère célibataire avec un fils de neuf ans, qui emménage dans une mystérieuse maison de la Nouvelle-Orléans. Après avoir découvert les êtres surnaturels dans le manoir, Gabbie doit demander de l’aide pour exorciser sa maison nouvellement achetée.

»Haunted Mansion » sortira en salles le 28 juillet.