« Sex/Life » aura-t-il une saison 3 sur Netflix ?

La deuxième saison de « Sex/Life » (« Sex/Life » dans sa langue d’origine) première sur Netflix seulement le 2 mars 2023, mais les fans de la comédie dramatique basée sur le roman « 44 Chapters About 4 Men » de BB Easton demandent déjà un troisième volet qui continue l’histoire de Billie.

Dans les huit premiers épisodes de la série créée par Stacy Rukeyser, Billie, une jeune femme au foyer du Connecticut qui veut retrouver la femme sensuelle qu’elle était il y a 10 ans, écrit sur son ancienne vie de passion constante avec son ex-petit ami Brad. Lorsque son mari Cooper trouve son journal, le mariage connaît plusieurs hauts et des bas.

À la fin, Billie décide de s’éloigner de Brad et de sauver son mariage avec Cooper, cependant, elle change à nouveau d’avis et cherche son ex-petit ami. Pour cette raison, dans le nouvel épisode de « Sexe/vie”, Billie fait face à de nouveaux défis (et de nouveaux désirs) alors qu’elle poursuit la vie qu’elle veut. Ensuite, y aura t’il une saison 3 ?

« SEX/LIFE », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la fiction mettant en vedette Sarah Shahi, Mike Vogel et Adam Demos, mais apparemment, dans le dernier chapitre, l’histoire de Billie, Brad et Cooper semble avoir une fin appropriée et n’a pas besoin de plus d’épisodes.

Cependant, les créateurs deSexe/vie” ils peuvent trouver un moyen d’allonger l’intrigue et créer de nouvelles complications dans la vie apparemment heureuse des protagonistes de la série créée par Stacy Rukeyer.

Auparavant, le showrunner avait déclaré à Digital Spy que « ‘Sex/Life’ est un rêve devenu réalité. Créer une émission sur la sexualité féminine autonome qui a captivé tant de millions de téléspectateurs est non seulement extrêmement amusant, mais aussi incroyablement gratifiant.”.

« Quand je pense à toutes les femmes qui sont venues du monde entier pour dire que la série leur parle d’une manière profondément personnelle, je me sens tellement inspirée. Je suis excité et reconnaissant d’avoir l’opportunité de continuer à raconter cette histoire. pour Billie et pour nous tous« , il ajouta.

Pour l’instant, Il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflixqui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction de ses abonnés et, sur la base de ces chiffres, décider de l’avenir d’une série.