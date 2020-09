Rejet et doutes sérieux: les stars du tennis s’inquiètent de l’Open de France

L’US Open est également un défi pour les professionnels du tennis avec une stratégie corona rigide, pas toujours concluante. A l’Open de France qui suit immédiatement, certaines choses changent soudainement: des milliers de spectateurs devraient affluer sur les courts. C’est un problème pour Serena Williams.

Serena Williams a laissé ouverte sa participation à l’Open de France de Paris (27 septembre au 11 octobre) et a des questions aux organisateurs avant de prendre une décision. « Je dois prendre la meilleure décision pour ma santé », a déclaré l’Américaine de 38 ans après ses quarts de finale à l’US Open. « Peut-être qu’il est bon pour moi de parler aux organisateurs pour voir comment cela fonctionne avec le public et comment nous sommes protégés. » En raison de ses problèmes de santé dans le passé, elle est particulièrement prudente dans la crise des coronavirus. « A Paris, vous devez prendre la meilleure décision pour votre tournoi, mais je dois prendre la meilleure décision pour moi-même. Et quand il s’agit de santé, je suis très conservateur. »

Près de trois semaines avant le début de Roland-Garros, les organisateurs du tournoi ont présenté lundi leur concept d’hygiène et ont considérablement réduit le nombre de spectateurs admis. Au lieu des 20 000 personnes initialement prévues par jour, le tournoi du Grand Chelem devrait désormais accueillir 11 500 spectateurs. Le site doit être divisé en trois zones distinctes, chacune avec les plus grandes arènes de l’installation.

Selon les organisateurs, un passage d’une zone à une autre n’est pas possible. Le chef de l’association Bernard Giudicelli avait précédemment déclaré dans une interview à « L’Equipe » que malgré la pandémie de coronavirus, il supposait fermement que, contrairement à l’US Open qui se déroule actuellement à New York, les spectateurs du Stade Roland Garros pourront y assister.

Contrairement à l’US Open, où, par exemple, le numéro un mondial Novak Djokovic, exclu dimanche, vivait dans une maison spécialement louée, tous les professionnels parisiens devraient vivre dans des hôtels. « Je ne suis pas autorisé à entrer dans mon appartement privé, mais les spectateurs sont autorisés, wow, je dois y penser d’abord », a commenté Williams sur la stratégie française. Giudicelli a souligné qu’aucun statut spécial ne serait toléré.

« La santé est toujours la première priorité »

La numéro un mondiale Ashleigh Barty, contrairement à Williams, a déjà pris une décision définitive: l’Australienne, vainqueur de 2019, ne défendra pas son titre. Le joueur de 24 ans a principalement cité des risques pour la santé en raison de sa non-participation. De plus, elle n’a pas été en mesure de se préparer adéquatement pour le classique sur terre battue à Paris en raison de l’interdiction d’entrée de son entraîneur.

Barty avait également annulé sa participation à l’US Open actuellement en cours. « L’Open de France de l’année dernière a été le tournoi le plus spécial de ma carrière, donc cette décision n’a pas été facile pour moi », a-t-elle écrit sur Instagram. « La santé et le bien-être de ma famille et de mon équipe seront toujours ma première priorité. »

La meilleure joueuse de tennis allemande Angelique Kerber, quant à elle, est loin d’être rejetée: « Bien sûr, Paris est le but que j’ai encore cette année », a-t-elle déclaré après son KO à New York. «Je vais travailler aussi et aussi dur que possible pour m’assurer que je suis prêt à Paris.» En raison du nombre croissant d’infections corona, Paris a récemment été déclarée zone à haut risque.