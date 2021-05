Bob Dylan et ses 5 chansons les plus mémorables

Aujourd’hui (24 mai 2021) Bob Dylan a atteint ses 80 ans, étant l’une des figures clés de la culture musicale et populaire du siècle dernier.

L’héritage de Dylan s’étend des chansons de protestation qui l’ont rendu populaire dans les années 1960 à ses œuvres les plus récentes, sans parler de sa résonance. Prix ​​Nobel de littérature, qui lui a accordé le statut de légende également dans le domaine littéraire.

Un jour comme aujourd’hui mais en 1941, le grand Robert Allen Zimmerman, mieux connu sous le nom de Bob Dylan, est né, musicien, chanteur, auteur-compositeur et poète. Joyeux 80 ans! #Bob Dylan pic.twitter.com/oj03m6k5kc – RÉTRO. (@RetroImage)

24 mai 2021





Pour célébrer le 80e anniversaire de Bob Dylan et son grand héritage, nous vous présentons ses 5 chansons les plus mémorables.

Écrit en Woodstock au cours de l’été 1964 et inclus dans l’album ‘Ramener tout à la maison’, le thème porte sur une transition entre la teinte politique de ses paroles et une vision plus large de la vie.

Dans « It’s Alright Ma », Dylan commence à aborder des thèmes plus généraux de la vie et de la culture plutôt que de désigner les individus comme coupables, déclarant que tout est vanité, hypocrisie et propagande bon marché.







C’est peut-être la ballade la plus raffinée de la discographie de Dylan, faisant partie de l’album. ‘Blonde sur blonde’ 1966. «Just Like A Woman» est un portrait complexe d’adoration et de déception, écrit comme une vengeance – une sorte de vengeance – mais chanté avec remords.

Cependant, la chanson est plus que les douloureuses leçons d’amour de Dylan, c’est aussi l’une des premières grandes performances du musicien avec le genre country-rock.







À différentes occasions, Dylan a interprété la chanson sur l’album ‘Sang sur les pistes’ En 1975, il déclara que la chanson «lui avait pris 10 ans à vivre et deux ans à écrire».

Alors que le mariage de Dylan s’effondrait en 1974, le chanteur écrivit la première chanson de «Blood On The Tracks», son examen le plus personnel, douloureux et nostalgique de cette étape. Les paroles écrites par Dylan changent constamment de perspective, entre une sorte de confession et de critique.







Pour beaucoup, c’est la chanson de protestation la plus importante écrite par le plus grand compositeur protestataire de son temps. Le thème épique de 7 minutes inclus dans ‘La roue libre’ Bob Dylan ‘de 1963 met en garde contre l’apocalypse à venir.

La menace d’une guerre nucléaire était dans l’atmosphère de l’époque, cependant, contrairement à d’autres chansons de l’album, ‘A Hard Rain’s A-Gonna Fall’ est une vision abstraite plutôt que quelque chose de littéral comme Dylan lui-même l’a commenté: « Ce n’est pas un pluie finale … je veux juste dire une sorte de finale qui va arriver. «

La chanson est également la première de Dylan sur les derniers jours, un thème qui dominerait une grande partie de son travail. Bien que ‘A Hard Rain’ ne se termine pas par une catastrophe, mais avec Dylan décrivant sa mission d’artiste: « Dites-le, pensez-y, parlez-le et respirez-le. »







C’est une chanson qui a ouvert les fissures dans l’écriture de chansons pour toute une génération. Inclus dans « L’autoroute 61 revisitée » 1965, «Like A Rolling Stone» est la naissance d’un iconoclaste qui donnera au rock de l’époque sa plus grande voix et sa plus grande figure.

Ayant attaqué les hypocrites du monde politique dans le passé, Dylan a commencé à se faire de nouveaux ennemis tels que la scène musicale, la haute société et les « jolies personnes », dans cette chanson, Dylan attaque les hipsters et la vanité de l’époque, l’idée de Certaines personnes qui, selon elles, avaient des systèmes de valeur plus élevés que d’autres.

Sans aucun doute, «Like A Rolling Stone» est la chanson qui définit Dylan, sa vision de la vie et son statut d’icône au-delà de son travail musical.