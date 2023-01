Liste des acteurs et personnages de « Alchemy of Souls » Saison 2 : qui est qui dans les nouveaux chapitres

La deuxième saison de la série télévisée sud-coréenne « Alchemy of Souls » réalisée par Park Joon-hwa a été diffusée sur tvN du 10 décembre 2022 au 8 janvier 2023, mais À venir sur Netflix le samedi 21 janvier.

Dans les premiers épisodes de la fiction écrite par Hong Jung-eun et Hong Mi-ran, une puissante sorcière piégée dans le corps d’une femme aveugle rencontre un membre d’une famille prestigieuse, qui a besoin de son aide pour changer son destin.

Alors que dans le deuxième volet de « alchimie des âmes», qui se déroule trois ans après les événements de la tranche précédente, Jang Wook, qui est ressuscité en tant que nouveau porteur de la pierre de glace, a assumé les fonctions d’un chasseur d’âmes voyou.

Lee Jae-wook, Jung So-min, Hwang Min-hyun, Shin Seung-ho, Yoo Jun-sang, Oh Na-ra et Jo Jae-yoon reviennent en tête de la saison 2. Alors, Qui est qui dans les nouveaux épisodes de la série coréenne ?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES POUR LA SAISON 2 DE « ALQUIMIA DE ALMAS »

1. Lee Jae-wook dans le rôle de Jang Wook

Lee Jae-wook, qui a déjà travaillé sur des séries telles que « Recuerdos de la Alhambra », « Extraordinary You », « I’ll Go To You When The Weather Is Nice », « Do Do Sol Sol La La Sol », « True Beauty », « Move to Heaven » et « Kisses and Omens », il incarne Jang Wook, un noble mais pauvre seigneur du clan Jang. Park Sang-hoon est chargé de donner vie à la jeune version de Jang Uk.

Dans la deuxième saison, Jang Wook brandit l’épée de Nak-su et combat les changeurs d’âme. Bien qu’il se souvienne encore de Nak-su, une rencontre avec un changeur d’âme l’amène à rencontrer Jin Bu-yeon (Go Yoon-jung).

Lee Jae-wook dans le rôle de Jang Wook dans la saison 2 de « Alchemy of Souls » (Photo : Netflix)

2. Jung So-min comme Mu-deok/Nak-su

Jung So-min, qui a participé à des productions telles que « Bad Guy », « Can We Get Married? », « Big Man », « My Father is Strange », « Because This is My First Life », « Soul Mechanic », « My Roommate Is a Gumiho », incarne Mu-deok/Nak-su, une puissante sorcière emprisonnée dans le corps d’une jeune fille aveugle, Jin Bu-yeon.

Dans les nouveaux épisodes, Bu-yeon n’a aucun souvenir de sa vie au cours des trois années écoulées depuis les événements de la première saison, et la plupart ont supposé qu’elle était morte.

Jung So-min dans le rôle de Mu-deok/Nak-su dans la saison 2 de « Alchemy of Souls » (Photo : Netflix)

3. Go Yoon-jung en tant que Nak-su

Go Yoon-jung, connu pour des projets comme « He Is Psychometric », « The School Nurse Files », « Sweet Home », « Law School » et « Rookie Cops », joue Nak-su (avant l’alchimie de l’âme) et Jo Yeong ( vrai nom). Dans la deuxième saison de « alchimie des âmes” est Jin Bu-yeon.

Go Yoon-jung en tant que Nak-su dans la saison 2 de « Alchemy of Souls » (Photo : Netflix)

4. Hwang Min-hyun comme Seo Yool

Hwang Min-hyun, connu sous son nom de scène Minhyun et pour être le chanteur principal du boys band NU’EST et ancien membre du groupe de projet Wanna One, joue Seo Yool. Moon Seong-hyun joue le rôle du jeune Seo Yool.