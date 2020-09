Combien vaut-il la peine d’acheter Marvel’s Avengers? – TEST

Il y a quelques semaines, nous avons examiné de plus près le contenu du Les Avengers de Marvel Bêta accordée. Une bêta qui avait tant retenu l’attention qu’elle a également été utilisée comme la version bêta la plus téléchargée sur la PlayStation 4 a été choisi. Non seulement ces chiffres prouvent que les super-héros sont arrivés dans la culture pop d’aujourd’hui au plus tard depuis le MCU et suscitent donc de plus en plus d’intérêt au-delà des lecteurs de bandes dessinées classiques.

Néanmoins, nous avons dans le nôtre Article bêta de Marvel’s Avengers a également parlé des griefs apparents du titre à l’époque. Entre autres choses, le fait que les héros sont trop similaires dans leur maniement à bien des égards et que le titre offre un grand potentiel pour l’un expérience divertissante Avec Assommer pour dégénérer sur les boutons du contrôleur.

Marvel’s Avengers dans le test

De nombreuses heures et des mises à niveau de caractère plus tard, nous pouvons dire sans culpabilité: au moins l’aspect des haptiques similaires s’applique malheureusement toujours à notre avis. Avec une équipe avec des personnages aussi diversifiés, il est décevant que l’expérience de combat avec Black Widow soit presque exactement la même qu’avec Hulk. On appuie sur les mêmes touches, on évite aux mêmes moments et la pénétration d’une carcasse n’atteint tout simplement pas le joueur.

Différents objets pouvant être collectés et équipés au cours du jeu n’y changent rien – le fait que le jeu offre la possibilité de mettre le meilleur équipement possible directement en appuyant sur un bouton supprime un examen plus approfondi des options d’adaptation stratégique des Avengers, du moins au cours de l’histoire.

Très probablement, un sentiment d’individualité transparaît avec Iron Man, qui peut basculer entre différentes armes et dont le style de combat peut changer et changer de manière significative, comme son homologue dans les films. Des missiles, des lasers ou des tirs de répulsifs classiques font de l’homme de fer notre favori personnel en ce qui concerne la variété de Marvel’s Avengers.

© Square Enix

Il nous est ouvert et positif Niveau de difficulté remarqué dans “Marvel’s The Avengers”. Même au niveau de difficulté normal, un clic stupide à travers les ennemis n’est pas toujours possible et nécessite un certain degré de vue d’ensemble dans les moments chauds. Quiconque répète des attaques lourdes ne tombera pas seulement une fois – ce qui au total n’entraînera aucune conséquence, mais montre que les développeurs exigent au moins un peu de cerveau de votre part.

En particulier, le mode coopératif, déjà annoncé dans le cadre de la version bêta, fait de son mieux ici et élève les combats à un niveau amusant, bien que les Avengers laissent une impression légèrement non coordonnée, en particulier avec quatre joueurs différents. Alors que certains joueurs veulent récupérer les objets qui traînent, l’autre moitié se précipite déjà dans le prochain combat.

