Nouveaux costumes héroïques révélés dans « Shazam: Fury of the Gods »

Le réalisateur David F. Sandberg, responsable de la nouvelle aventure d’action dans l’univers DC « Shazam: Fury of the Gods », a présenté la première image officielle de la famille Shazam, qui présentera de nouveaux costumes de super-héros améliorés dans cette suite.

Après le grand succès de « Shazam » en 2019, Warner Bros n’avait aucun doute au moment de donner son feu vert à un nouvel opus, qui est à nouveau aux commandes de Sandberg, qui continuera à narrer les aventures de Billy Batson (Asher Angel ), un préadolescent qui a la capacité de se transformer en super-héros (Zachaty Levi) après qu’un sorcier ait hérité de ses pouvoirs mystiques.

Dans cette nouvelle image diffusée par le réalisateur du film, on peut voir le retour des homologues humains de chacun des frères adoptifs de Billy : Adam Brody (Freddy), Meagan Good (Darla), Ross Butler (Eugene), Zachary Levi, Grace Fulton (qui interprétera les deux versions de Mary) et DJ Corona (Pedro).

Après deux ans depuis la première du premier opus, « Shazam: Fury of the Gods » a enfin commencé la production, et malgré le fait que les détails sur son intrigue soient extrêmement rares, les nouveaux costumes de ses protagonistes ne sont qu’une petite partie. des changements que cette production a préparés pour les fans.

Ces derniers mois, Warner Bros. a annoncé quelques-uns des nouveaux visages que nous verrons dans ce nouvel opus, dont la lauréate de l’Academy Award Helen Mirren, qui incarnera Hespera, Lucy Liu dans le rôle de Kalypso et la débutante de » West Side Story » Rachel Zegler, en plus du retour attendu des membres du premier opus. « Shazam: Fury of the Gods » devrait sortir en salles le 2 juin 2023.