« Monarca 2 »: la scène la plus compliquée de Lourdes, selon Regina Pavón

Regina Pavón a joué Lourdes Carranza, la fille capricieuse et tourmentée de Joaquín (Juan Manuel Bernal) dans “Monarque». Après un voyage ardu qui comprenait la toxicomanie et divers problèmes familiaux, ‘Lu’ est décédé dans la deuxième saison de la série produite par les frères Rovzar et Salma Hayek pour Netflix.

Lors du mariage d’Itzel et de Gonzalo, le fils de Joaquín, une attaque de trafic de drogue a lieu dans le ranch familial qui met fin à la vie de Lourdes. Bien que cela signifie que Regina Pavón ne fera pas partie d’un troisième opus, l’actrice mexicaine de 22 ans a parlé avec GQ de son expérience dans la fiction et avec son personnage.

Interrogé sur ce que la série lui laisse, il a déclaré: «Sans aucun doute, faire partie de ce projet a été une bénédiction dans ma vie et dans ma carrière. Je fais partie de ceux qui croient qu’on ne choisit pas les personnages, mais qu’ils nous choisissent parce qu’ils doivent nous apprendre quelque chose à ce moment de notre vie. Et la vérité est que cela a été merveilleux d’avoir partagé cela avec Juan Manuel Bernal et José Manuel Rincón, avec des gens en qui j’ai confiance et j’admire; et de la main des Rovzars, qui ont des idées super fraîches et qui savent travailler en équipe ».

«Je peux vous dire que j’ai emmené beaucoup d’amis et que j’ai appris avec moi. J’ai appris des personnes que j’admire depuis le début de ma carrière, comme Juan Manuel, et j’ai compris pourquoi il est qui il est. Cela a été très précieux. C’est un acteur qui est un très bon partenaire, qui vous donne des conseils, super simples. Tout ce que je prends pour toujours », a-t-il ajouté.

Le personnage de Regina Pavón dans « Monarca » a été tué vers la fin de la deuxième saison (Photo: Netflix)

LA SCÈNE LA PLUS COMPLIQUÉE DE «MONARCA 2»

Pour Regina Pavon toutes les scènes de « Monarque«Ils impliquent un défi différent», mais en jouant en parlant, la séquence de la thérapie, parce que pour mon personnage, cela se cassait pour la première fois et se rendait compte que c’était aussi très égoïste, réalisant que son frère et son père étaient là pour elle tout le temps. temps et qu’il se détruisait lui-même parce que ça lui faisait mal de voir sa famille heureuse. C’est très fort et le voir comme une actrice, lui donner une logique et le justifier de mon point de vue, ça m’a coûté beaucoup de travail ».

«En parlant d’exigences physiques, la dernière scène du chapitre sept, la partie mariage, était la plus complexe, car, en plus, c’était la dernière qui a été tournée. Nous sommes venus de nombreux appels de fin de soirée, il était trois heures du matin quand nous l’avons enregistré et nous étions fatigués, cependant, il y avait toute cette nostalgie que c’était la dernière chose. C’était un très beau moment que je n’oublierai jamais, car avoir pu clore le cycle d’un personnage me paraissait assez spécial », a-t-il déclaré.

Concernant ses prochains projets, il a révélé que «la deuxième saison de« Dark Desire »arrive. Cela a finalement été confirmé. Ils ne nous ont pas encore donné de dates ou de scripts, mais nous espérons commencer bientôt. Nous avons hâte de lire ce qui va arriver à nos personnages et de nous revoir, car nous avons fait une très belle famille et nous nous manquons déjà beaucoup. J’ai également fait une participation spéciale avec le réalisateur de Dark Desire, Pitipol Ybarra, qui m’a invité à un film intitulé 25 kilomètres, dans lequel les protagonistes sont Ana Serradilla et Mauricio Ochmann. C’est une comédie très drôle où je donne vie à un personnage spécial que je pense qu’ils aimeront beaucoup. Il y a aussi quelques projets assez sympas dont je ne peux pas encore vous dire grand-chose ».