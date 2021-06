Joaquin Phoenix explique pourquoi il est devenu végétalien à l’âge de trois ans

Joaquin Phoenix a parlé d’être végétalien depuis l’âge de trois ans.

L’homme de 46 ans Joker L’acteur a expliqué qu’il n’était pas d’accord avec le fait de tuer des animaux, surtout lorsqu’il s’agissait de les « engraisser » jusqu’à l’abattage.

Joaquin Phénix. Crédit : PA

S’adressant à Brut, il a déclaré: « Je suis végétalien depuis l’âge de trois ans et à cet âge, mes frères et sœurs et moi avons été témoins de la mort de poissons de manière très violente et agressive.

« Il était absolument évident que c’était quelque chose auquel nous ne voulions pas participer et soutenir. Pour moi, cela semble juste évident.

« Je ne veux pas faire souffrir une autre créature vivante et empathique. Je ne veux pas lui enlever ses bébés, je ne veux pas le forcer à rester à l’intérieur et à engraisser juste pour être abattu. C’est absurde et barbare et je ne comprends tout simplement pas comment vous pourriez être témoin de cela et ne pas en être affecté. »

Crédit : PA

L’acteur oscarisé poursuit en exposant d’autres raisons, ajoutant : « L’effet que cela a sur notre environnement est dévastateur. Donc, pour moi, c’est juste ma vie et ça a toujours été ma vie. C’est vraiment l’une des choses les plus importantes pour moi . »

Phoenix a exprimé son point de vue très clairement dans le passé alors qu’il s’est joint à des marches et à des manifestations, ainsi qu’en dévoilant une bannière sur le Tower Bridge de Londres, exhortant les gens à abandonner les produits d’origine animale et à se tourner vers les plantes.

Juste avant son apparition aux BAFTA Awards en 2020, Phoenix se tenait devant une foule et tenait une pancarte montrant des poules en cage, avant de laisser tomber une bannière de 390 pieds carrés de Tower Bridge, qui déclarait : « L’agriculture industrielle détruit notre planète. Devenir vegetarien. »

Crédit : PA

Crédit : PA

S’adressant au Sunday Times à propos de sa technique parentale lorsqu’il s’agit d’élever son fils, il a déclaré : « Eh bien, j’espère certainement que [he is vegan], mais je ne vais pas imposer ma croyance à mon enfant. Je ne pense pas que ce soit juste.

« Je vais l’éduquer sur la réalité. Je ne vais pas l’endoctriner avec l’idée que McDonald’s a un Happy Meal parce qu’il n’y a rien de foutrement heureux à propos de ce repas.

« Et je ne vais pas lui dire que c’est bien de lire des livres sur tous les merveilleux petits animaux de la ferme, et ils disent » oink oink oink « et » moo moo moo « , et ne lui disent pas que c’est ce qu’est un hamburger.