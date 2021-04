Nouveau DLC « Grand Theft Auto V » Leaks en ligne

Grâce à Steam, la présence d’un nouveau DLC pour « Grand Theft Auto V » a été divulguée, même si ce ne serait pas de la manière à laquelle aucun des joueurs pourrait s’attendre, comme dans le cas des extensions qui, à l’époque, recevaient » GRAND THEFT AUTO 4″.

Bien que la campagne solo n’ait pas reçu de mises à jour depuis son lancement en 2013 (ce qui en fait l’un des jeux les plus anciens de la franchise car il reste sur trois générations de consoles), Rockstar a décidé d’ajouter du nouveau contenu à son Online section., raison de la permanence du jeu parmi les utilisateurs.

« Grand Theft Auto » aura une édition « étendue et augmentée » sur les consoles de nouvelle génération, et bien que les détails officiels sur ce nouveau contenu n’aient pas encore été présentés, ils pourraient être liés à la fuite récente, qui est liée à la présence de plus de musique dans le jeu de base.

Par le biais de Twitter, un « initié » de Rockstar Games présenté sur le réseau sous le nom de Tez2 a révélé que, malgré le récent désastre présenté sur Steam dans lequel les achats effectués sur la plate-forme ont été annulés, une image d’en-tête pour les ajouts de jeux sur la page.

L’initié et les utilisateurs du jeu soulignent que ce DLC serait lié à la bande originale de « GTA V », car l’icône a un signe musical. De plus, Rockstar Games n’a présenté aucune indication de vouloir élargir l’histoire de la campagne solo, ou ils l’auraient déjà fait.

Jusqu’à présent, Rockstar Game s’en tient à sa politique stricte de « no comment », pour éviter une augmentation des spéculations autour de ses jeux, de la même manière que l’équipe de développement « Take Two Interactive ».