Chris Evans revient à Marvel

Avengers: fin de partie C’est le film qui a le plus marqué les fidèles de Marvel. Non seulement Iron Man et Black Widow sont morts, mais Captain America a décidé de revenir à ses jours d’origine. À tel point que cela impliquait la fin de Robert Downey Jr, Scarlett Johansson et Chris Evans comme les interprètes des super-héros les plus célèbres.

Cependant, on sait que Scarlett aura son propre film, qui arrivera le 9 juillet à la fois à Disney Plus et dans les salles. Mais qu’en est-il de Robert Downey Jr et Chris Evans? Eh bien, récemment, on a su que l’interprète de Captain America pourrait revenir au MCU.

Chris Evans reviendra à Marvel. Photo: (IMDB)



Après Le faucon et le soldat de l’hiver, là où le nouveau Captain America a été vu, il y avait beaucoup de spéculations sur ce qui arriverait alors à l’original, qui n’est que digne d’Evans. Et, malgré le fait que Kevin Feige a nié, à plus d’une occasion, que l’acteur ferait à nouveau partie du MCU, le médium Deadline a reconfirmé sa participation à trois nouveaux projets de la franchise.

C’est qu’au début de la phase quatre, les multivers ont été activés et, dans une nouvelle réalité alternative, Chris Evans participerait à Docteur Strange dans le multivers de la folie, mais comme Captain America d’HYDRA. Cette organisation terroriste est la même qui a kidnappé Bucky Barnes, le meilleur ami de Steve Rogers, et l’a transformé en The Winter Soldier.

Même ainsi, il n’y a toujours pas de confirmation officielle sur cette nouvelle et, bien sûr, nous devons nous rappeler que Kevin Feige et lui-même Chris Evans Ils ont nié avoir été de nouveau en contact. Bien sûr, le vrai Cap en est venu à dire, plus d’une fois, que s’il retournait à Marvel, il aimerait être Iron Man. Est-ce que ce sera un nouveau projet?