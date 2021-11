Qui a tué Sara ? La saison 3 de la série Netflix ajoute une star internationale

Nike Formateurs Star Runner 3 Psv EU 31 Black / Chrome / Dk Smoke Grey

CONÇU POUR LES FUTURS ÉTOILES.La Nike Star Runner 3 vise le ciel avec des coups de pied prêts à jouer pour chaque course et saut.Nous avons ajouté une sangle pour un décollage facile, ainsi qu'une mousse ultradouce et beaucoup de flexibilité pour augmenter le confort.Conçus avec la Terre à l'esprit, ils sont fabriqués avec au moins 20 % de contenu recyclé.Caractéristiques:La maille recyclée sur le devant de la chaussure aide les petits pieds à rester au frais et donne aux orteils une marge de manœuvre pour bouger.Le cuir synthétique recyclé autour du talon crée stabilité et durabilité.Une sangle auto-agrippante et des lacets élastiques rendent ces chaussures si faciles à mettre et à enlever.La semelle en caoutchouc présente des rainures conçues pour une traction multidirectionnelle.Une étoile est moulée près de la pointe pour représenter une étoile filante sur la semelle.Un rembourrage en mousse sous le pied et une semelle intérieure souple sont doux et moelleux.Une superposition sur le bout des orteils le rend très résistant pour les enfants qui traînent leurs orteils.La forme en cascade autour de la cheville (avec un rembourrage supplémentaire) offre un confort de glissement.