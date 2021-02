Chapitre 1004: Orochi mourra-t-il ou simulera-t-il sa mort? Sortie possible le 14 février

La sortie récente de One Piece Chapter 1003 a fortement excité les amateurs de mangas au Japon et à travers le monde. Maintenant, ils attendent avec impatience les mises à jour sur One Piece Chapter 1004. Lisez la suite pour savoir ce que vous pouvez avoir dans le prochain chapitre.

One Piece Chapter 1004 est susceptible de montrer la forme hybride de Kaido. Écrivain de manga One Piece, Eiichiro Oda a une expertise dans la torsion de l’intrigue avec des événements inattendus et il est également crédité pour avoir donné à chaque personnage. Dans son histoire, chaque personnage obtient un temps d’écran approprié. C’est l’USP d’Oda.

Le chapitre 1004 imminent de One Piece peut également montrer la véritable disparition d’Orochi ou sa capacité à simuler la mort car il a plusieurs têtes. Auparavant, le lien secret d’Orochi avec le Cipher Pol (CPO) a été révélé et ils continuent de conspirer sur la façon d’éliminer les pirates restants.

Selon BlockToro, Kaido et l’alliance Pirate-Samurai-Mink perdront tous deux leurs numéros dans One Piece Chapter 1004. Cependant, l’histoire du manga détournera l’attention du combat sur les toits et fournira des mises à jour sur les affrontements.

Kaido vainc facilement la Supernova ou quelque chose de mauvais leur arrive, ce qui ferait un bon cliffhanger et mettrait fin au manga arc Acte 3 sur une tragédie, a noté BlockToro. CPO a fixé son regard sur le combat entre Kaido et Luffy et a tout noté. Comme dit précédemment, Orochi travaille secrètement avec CPO et planifie une grande chose à faire dans One Piece Chapter 1004.

Les spoilers pour One Piece Chapter 1004 ne sont pas encore sortis. Les amateurs de mangas sont ravis car la sortie originale aura lieu le dimanche 14 février. Vous pouvez lire les chapitres publiés sur les sites et plateformes officiels de VIZ Media, MangaPlus et Shonen Jump. Restez à l’écoute de 45Secondes.fr pour obtenir les dernières mises à jour sur les versions de manga japonais.

