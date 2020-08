Notes de mise à jour non officielles de la saison 4 de “ Fortnite ” V14.00: nouveau poisson, voûté / non voûté, objets de super-héros, buffs d’armes

Fortnite Crédit: Epic Games

Ironiquement, l’une des raisons citées par Apple pour la suppression Fortnite de l’App Store, il y avait un manque de notes de mise à jour complètes: quelque chose me dit qu’Apple ne se souciait pas tellement quand il récoltait des millions de frais de 30%, mais même ainsi, un détail amusant. Ce n’est clairement pas un problème pour le moment, car la saison 4 est maintenant en ligne dans le jeu et, comme d’habitude, nous n’avons pas de notes de mise à jour officielles avec lesquelles travailler, donc nous bricolons ensemble ce que nous pouvons trouver sur Internet. Voyons ce que nous pouvons tirer des notes de mise à jour non officielles.

Tout d’abord, il existe une tonne d’armes voûtées et non voûtées, alors qu’Epic continue de s’appuyer sur son important stock d’armes et d’objets prêts à l’emploi, certains d’entre eux assez anciens. Voici ce que nous pouvons voir pour le moment: merci à Fortnite Intel pour la liste de base, et j’ai pu vérifier la plupart de ces éléments dans le jeu:

Non voûté

Grenade à ondes de choc

Boogie Bomb

Fusil à pompe

Pad de rebond

Canon à bandage

Revolver

Fusil d’assaut à lunette

Mitraillette tactique

Fusil de combat

Port-à-Fort

Voûté

Grenades leurres

Fusil de chasse tactique

Pistolet (épique / légendaire)

SMG à tir rapide (rare / épique / légendaire)

Rampe de lancement

Boule puante

Fusil de chasse

SMG

Pistolet de détresse

Ce sont des objets ramenés de l’ancien, mais il y a aussi de nouveaux éléments dans le jeu: des capacités de super-héros, qui sont essentiellement les armes de boss mythiques que nous avons vues auparavant, mais beaucoup plus cool. Ce sont le bouclier de ronce de Groot, la bombe mythique du docteur Doom et le plateau du surfeur d’argent, pour l’instant, mais nous nous attendons à ce qu’Epic en ajoute d’autres au fil de la saison.

Après cela, le prochain changement le plus important est probablement une grande refonte de la pêche: nous avons un tas de nouveaux poissons, certains avec des effets intéressants, ainsi qu’une canne à pêche professionnelle pour vous aider à les attraper. Selon FireMonkey, les nouveaux poissons ajoutés au jeu sont:

Vendetta Flopper

Poisson bouclier

Poisson thermique

Hop Flopper

Méduse

Poisson épicé

Après cela, nous avons quelques ajustements. Les fusils d’assaut de toutes sortes reçoivent un bonus de dégâts modéré, et les voitures et les coffres ont vu leur taux d’apparition légèrement nerf. Ceux-ci semblent être la plupart des changements majeurs, mais nous mettrons à jour cela au fur et à mesure que d’autres choses seront découvertes. Il y a aussi tout le nouveau contenu majeur, pour lequel vous pouvez vérifier Paul Tassi.

