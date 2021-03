Le réalisateur de Black Panther 2 évoque le défi profond de continuer sans Chadwick Boseman

2018 Panthère noire était un film qui définit la culture à bien des égards. La popularité explosive de la fonctionnalité a alimenté de nombreuses attentes concernant sa suite à venir. Mais toute l’excitation s’est transformée en consternation devant le décès prématuré de l’acteur principal Chadwick Boseman l’année dernière. Ryan Coogler, qui a réalisé Panthère noire, et revient à la barre Panthère noire 2, a récemment évoqué la difficulté de poursuivre la franchise sans Boseman.

« Tu sais, je traverse actuellement [writing and planning the sequel script]. Une chose que j’ai apprise pendant mon court ou long temps sur cette Terre, cependant, vous voulez la regarder, c’est difficile d’avoir une perspective sur quelque chose pendant que vous la traversez. C’est l’une des choses les plus profondes que j’ai jamais vécues dans ma vie, de devoir participer à la poursuite de ce projet sans cette personne en particulier. Qui était comme la colle qui le maintenait ensemble. «