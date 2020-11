Nokia 6300 4g, 8000 4g Avec Whatsapp, Google Assistant Lancé

Tendance FP13 nov.2020 13:14:45 IST

HMD Global a lancé les téléphones Nokia 6300 4G et Nokia 8000 4G sur certains marchés du monde. Les deux téléphones prennent en charge WhatsApp et Google Assistant. Avec l’aide de Google Assistant, les utilisateurs peuvent facilement poser des questions, obtenir un itinéraire et même passer des appels en utilisant simplement leur voix. Les téléphones exécutent la plate-forme KiaOS et offrent un accès à d’autres médias sociaux et applications de productivité comme Facebook, YouTube et Google Maps.

Nokia 6300 4G et Nokia 8000 4G: prix et disponibilité

Le Nokia 6300 4G est disponible pour un prix de détail moyen mondial de 49 EUR (environ 4 320 Rs). Le Nokia 8000 4G est vendu 79 EUR (environ 6 966 Rs).

Le 6300 4G est disponible en vert cyan, charbon clair et blanc poudre, tandis que le 8000 4G en modèles de couleurs Onyx, Opal, Citrine et Topaz.

Nokia 6300 4G: Spécifications et fonctionnalités

Le Nokia 6300 4G est inspiré du Nokia 6300 original et fonctionne avec le processeur Qualcomm Snapdragon 210. En ce qui concerne le stockage, le téléphone dispose de 512 Mo de RAM et de 4 Go de ROM, qui est extensible jusqu’à 32 Go via une carte microSD.

Le Nokia 6300 4G est disponible en versions simple et double SIM et dispose d’un écran QVGA de 2,4 pouces. Il est alimenté par une batterie amovible Nokia 1 500 mAh. Le téléphone dispose d’une torche, d’une radio FM et d’un lecteur MP3.

Quant à l’appareil photo, le Nokia 6300 4G dispose d’un VGA arrière avec une torche comme flash. Il dispose également de Bluetooth, Wi-Fi, prise casque 3,5 mm et un port micro USB.

Nokia 8000 4G: Spécifications et fonctionnalités

Avec une coque en verre de qualité supérieure et une finition centrale chromée métallisée, le Nokia 8000 4G est alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 210 et est disponible en versions simple et double SIM. Tout comme le Nokia 6300 4G, le Nokia 8000 4G dispose de 512 Mo de RAM et de 4 Go de ROM extensible jusqu’à 32 Go avec une carte microSD. Le téléphone est également livré avec une batterie amovible de 1 500 mAh.

Cependant, l’objectif de la caméra est différent. Le Nokia 8000 4G dispose d’une caméra arrière de 2 MP avec une torche comme flash.

