Elizabeth Banks dit que Evil Dead de Sam Raimi a eu une influence sur Cocaine Bear

En prévision de sa sortie prochaine, Elizabeth Banks a révélé une influence sur Ours cocaïne était Evil Dead. Le Evil Dead franchise est sur le point de lancer un cinquième épisode avec Evil Dead Rise, réalisé par Lee Cronin, avec Alyssa Sutherland et Lily Sullivan. Pendant très longtemps, cependant, la franchise se composait de trois films, Evil Dead, Evil Dead II : Mort à l’aubeet Armée des ténèbres, tous réalisés par Sam Raimi et mettant en vedette Bruce Campbell. Comme le dit Banks, via EW :





« Je veux dire, Evil Dead, juste en termes de ton, est un tel point de contact pour moi. Vous savez, Sam a un grand clin d’œil sur ce qu’il fait. J’aime le gore. Je pense que c’est vraiment amusant. Cela m’a toujours semblé très drôle d’une manière étrange. C’est un trope du genre avec lequel je voulais jouer dans ce cas. Je ne pensais tout simplement pas que nous pourrions faire un film sur un ours déchaîné sur une cintreuse sans le gore. Je veux dire, les ours mangent littéralement leur proie vivante. »

Des années après avoir fait son Evil Dead trilogie, Raimi a ensuite réalisé une autre trilogie bien connue de films de super-héros. Le Homme araignée La trilogie mettait en vedette Tobey Maguire dans le rôle du personnage éponyme, avec Banks elle-même dans un rôle de soutien en tant que Betty Brant, la secrétaire de J. Jonah Jameson (JK Simmons). Bien que le personnage ne soit pas aussi important que la version comique, qui est sortie avec Peter Parker pendant un certain temps, la réalisation de la trilogie était toujours une expérience amusante pour Banks.

« J’ai adoré travailler avec lui. C’était sur le tournage de Homme araignée, en le regardant travailler avec le directeur de la photographie Bill Pope, que j’ai d’abord eu l’idée que je pourrais peut-être être réalisateur un jour. Je le trouve donc vraiment inspirant. »





Autres influences

Evil Dead et Raimi n’ont pas été les seules influences sur Banks pour la réalisation de Ours cocaïne. « Nous tournions un film dans les années 80, alors, bien sûr, John Carpenter me vient à l’esprit. » Au cours de cette décennie, Carpenter a sorti trois classiques cultes mettant en vedette Kurt Russell, qui étaient Évadez-vous de New York, La choseet Gros problème dans la petite Chine. Récemment, Carpenter a été compositeur sur Blumhouse’s Halloween trilogie, une série qu’il a commencée.

« Un autre point de contact pour moi était parc jurassique. La première parc jurassique est une sorte de vrai nord dans le sens où, quand ils ont vu les dinosaures pour la première fois dans ce film, vous vous êtes dit : « Oh mec, c’est tellement impressionnant, regarde ça », et puis cette merveille se transforme en peur. »

parc jurassique était un classique culte de 1993 réalisé par Steven Spielberg et basé sur le roman du même nom de Michael Crichton. Il s’agissait d’un groupe d’invités invités dans un parc à thème insulaire où les dinosaures parcouraient à nouveau la Terre. Si vous n’avez pas vu le film, vous le savez probablement déjà, mais avant que tout ne tourne mal, la première scène des dinosaures (après l’ouverture) est cadrée de manière très majestueuse.