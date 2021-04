Une fresque murale du dieu araignée brandissant un couteau déterrée au Pérou

Un ancien bâtiment de cérémonie qui a été construit il y a des milliers d’années dans la région de La Libertad au nord-ouest du Pérou a été décoré d’une peinture d’un araignée divinité serrant un couteau. Les archéologues ont découvert la peinture murale en novembre 2020, après que des agriculteurs locaux ont endommagé la structure du temple lors de l’expansion de leurs plantations de canne à sucre et d’avocat.

Lorsque les scientifiques ont inspecté le monument (« huaca » dans la famille des langues autochtones quechuan), ils ont trouvé une figure peinte sur un fond blanc sur le mur sud, dans des tons ocre, jaune et gris, a rapporté le quotidien national péruvien La República .

Régulo Franco Jordán, directeur des recherches archéologiques de la Fondation Augusto N. Wiese, une organisation culturelle péruvienne à but non lucratif, a récemment déclaré à La República que la huaca avait environ 3200 ans et avait probablement une signification rituelle. La figure de la peinture murale était « un être zoomorphe stylisé » – une divinité hybride homme-animal – qui pourrait faire partie d’une araignée, qui était un animal important dans la culture précolombienne Cupisnique, a déclaré Jordán (traduit de l’espagnol avec Google Translate).

Le mur qui retient la fresque du dieu araignée fait face à une rivière coupant la vallée de Virú, selon La República. Cela signifiait probablement que la divinité avait un lien avec l’eau et que des cérémonies sacrées étaient probablement effectuées dans le temple pendant la saison des pluies entre janvier et mars, lorsque les niveaux d’eau dans la rivière seraient les plus élevés, selon Jordán.

La culture Cupisnique a prévalu le long de la côte nord du Pérou d’environ 1250 avant JC à 1 après JC, et les peuples autochtones ont produit les premiers temples connus de la région à cette époque, selon le Musée Larco , un musée privé à Lima présentant l’art précolombien. Les divinités araignées étaient fréquemment représentées sur des assiettes et des tasses de poterie, et étaient associées à la fertilité, l’agence de presse nationale péruvienne Andina signalé.

Sur le côté gauche de la peinture murale, des lignes en zigzag montrent une vue partielle des multiples jambes d’une divinité araignée. Les formes géométriques à droite de la peinture murale représentent la partie inférieure d’un couteau que le dieu saisit. (Crédit d’image: Agencia Peruana de Noticias Andina / Photo par Luis Puell)

Environ 60% du temple a été détruit par la construction des fermiers; il ne restait qu’un petit bâtiment mesurant environ 16 pieds (5 mètres) de haut et 49 pieds (15 m) de large. Pour protéger la huaca – surnommée « Tomabalito » après el Castillo de Tomabal, un autre site archéologique dans les environs – Jordán a contacté le bureau décentralisé du ministère péruvien de la Culture à La Libertad et a demandé qu’ils effectuent une « intervention d’urgence » pour limiter l’accès au site jusqu’au courant coronavirus les restrictions sont levées, selon Andina.

«Le site a été enregistré et la découverte sera couverte jusqu’à ce que la pandémie soit terminée et qu’elle puisse être correctement étudiée», a déclaré Jordán à La República.

