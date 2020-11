Demon’s Souls PS5: Comment monter de niveau

L’un des jeux les plus attendus de l’événement de révélation PlayStation 5 est ici; c’est vrai, je parle de Demon’s Souls! Quand cela a été montré, la différence graphique entre les deux était époustouflante. Pour les vétérans qui reviennent, cela pourrait même les confondre car le jeu est vraiment si différent! Pour les nouveaux venus qui tentent cela type de jeu pour la première fois, n’abandonnez pas! C’est vraiment un jeu remarquable, il ne tient tout simplement pas la main!

Demon’s Souls Comment monter de niveau

Pour monter de niveau dans Demon’s Souls, vous devez tuer des ennemis et rassembler leurs âmes; une fois que vous en avez assez, retournez dans la zone Nexus Hub. Cherchez ici la Black Maiden et elle vous permettra de dépenser ces âmes pour améliorer votre personnage. Cependant, avant de pouvoir monter de niveau, vous devez vaincre le premier boss du jeu.

Pour les joueurs qui ont joué à la série Dark Souls, le système de mise à niveau n’a pas changé; il faut juste un peu de progression pour débloquer la possibilité de monter de niveau. La première zone, connue sous le nom de Palais Bolétarien, est essentiellement la zone de tutoriel de départ pour les joueurs. Vous devez vous aventurer dans cet endroit précaire et tuer le boss appelé Phalanx, et lorsque vous le vaincrez, vous obtiendrez un bon morceau d’âmes que vous pourrez utiliser pour monter de niveau.

Une fois que Phalanx n’est plus, retournez au Nexus via l’Archstone et parlez au Monumental, situé au sommet de cette zone du Nexus. Ici, les quatre Archstone qui étaient autrefois scellés se débloqueront. Une fois cela terminé, dirigez-vous vers la fille noire et vous recevrez deux objets, parlez-lui à nouveau et elle vous demandera si vous recherchez le pouvoir de l’âme. Sélectionnez oui, et la capacité de transformer les âmes en niveaux supérieurs sera débloquée.

Les progrès peuvent être lents pour y parvenir, mais c’est pour vous montrer doucement à quel point ces types de jeux sont difficiles. Pour s’habituer à perdre ses âmes et ne pas être angoissé ou découragé si vous le faites. N’oubliez pas que vous pouvez également en obtenir plus! Pour les joueurs qui reviennent, vous voudrez peut-être savoir quel nouveau contenu a été ajouté, et pour les joueurs qui veulent un coup de main, vous pouvez invoquer des personnes via l’aspect multijoueur de Demon’s Souls.