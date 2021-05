Nioh, Jump Force et Streets of Rage 4 rejoignent tous PS maintenant

Service d’abonnement PlayStation maintenant a rechargé avec trois nouveaux titres aujourd’hui: Nioh, Jump Force et Streets of Rage 4. Comme ce fut le cas avec Marvel’s Avengers le mois dernier, le samouraï slasher de Koei Tecmo sera la version PS4 et non le remaster PS5 récemment sorti. Il semble que ce sera un ajout permanent, tandis que Jump Force partira le 2 août et Streets of Rage 4 partira le 1er novembre.

La bonne nouvelle est que ce sont pour la plupart des jeux décents: «Nioh est à peu près aussi accessible qu’un jeu de cet acabit peut l’être, et bien que cela puisse offenser la sensibilité inconditionnelle de certains fans de Souls, c’est un titre qui plaira probablement à de nombreux joueurs qui veulent un défi de gameplay mais sont désactivés par la nature obtuse de la narration de Dark Souls et les explications obscures de ses mécanismes », avons-nous écrit dans notre 8/10 Revue Nioh PS4.

Nous avons eu des choses tout aussi positives à dire dans notre 7/10 Revue de Streets of Rage 4 PS4: «Streets of Rage 4 tente courageusement de faire entrer la franchise de la vieille école dans l’ère moderne. Nous nous sommes retrouvés avec un beau beat-’em-up qui est peut-être un peu trop fidèle aux jeux originaux, mais qui est finalement un plaisir à jouer, surtout avec les autres. L’attrait peut s’estomper après un certain temps en raison du gameplay répétitif, mais c’est très amusant tant que cela dure. »

Malheureusement, notre 5/10 Critique de Jump Force PS4 n’était pas aussi brillant: «Jump Force peut être amusant avec des amis lorsque vous cherchez simplement un morceau rapide et facile, mais pour célébrer tout ce qui concerne Jump, c’est un embarras limite. Grâce à un style artistique vraiment flagrant et à une présentation comique de l’histoire, il s’agit d’un bagarreur crossover accessible et souvent amusant, laissé tomber par son emballage décevant. «