Le mathématicien indien Nikhil Srivastava reçoit le prestigieux prix Michael et Sheila Held 2021

25 janv.2021 09:23:32 IST

Nikhil Srivastava, un jeune mathématicien indien, a été nommé lauréat du prestigieux prix Michael et Sheila Held 2021 avec deux autres pour avoir résolu des questions de longue date sur le problème Kadison-Singer et sur les graphiques de Ramanujan. Srivastava de l’Université de Californie à Berkeley, Adam Marcus, l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) et Daniel Alan Spielman de l’Université de Yale recevront le Prix Michael et Sheila Held 2021, a déclaré l’Académie nationale des sciences dans le communiqué.

Le prix consiste en une médaille et 1,00 000 USD. Srivastava, Marcus et Spielman ont résolu des questions de longue date sur le problème de Kadison-Singer et sur les graphes de Ramanujan, et dans le processus ont découvert un nouveau lien profond entre l’algèbre linéaire, la géométrie des polynômes et la théorie des graphes qui a inspiré la prochaine génération d’ordinateur théorique. scientifiques, dit-il.

Ils ont publié de nouvelles constructions de graphiques Ramanujan, qui décrivent des réseaux clairsemés mais hautement connectés, et une solution à ce que l’on appelle le problème Kadison-Singer, un problème vieux de plusieurs décennies qui demande si des informations uniques peuvent être glanées à partir d’un système dans lequel seules certaines caractéristiques peuvent être observées ou mesurées, selon le Nouvelles de Yale. Srivastava est actuellement professeur agrégé de mathématiques à l’Université de Californie. Leurs articles révolutionnaires sur les questions, tous deux publiés en 2015, ont résolu des problèmes sur lesquels les mathématiciens travaillaient depuis plusieurs décennies, a déclaré la National Academy of Sciences.

Leurs preuves ont fourni de nouveaux outils pour résoudre de nombreux autres problèmes, qui ont été adoptés par d’autres informaticiens cherchant à appliquer la géométrie des polynômes pour résoudre des problèmes d’optimisation discrets, a déclaré l’académie. Le prix Michael et Sheila Held est décerné chaque année et récompense des recherches exceptionnelles, innovantes, créatives et influentes dans les domaines de l’optimisation combinatoire et discrète, ou dans des domaines connexes de l’informatique, tels que la conception et l’analyse d’algorithmes et la théorie de la complexité.

Le prix a été créé en 2017 par le legs de Michael And Sheila Held.

.

