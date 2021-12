Marvel : le détail dans le synopsis de Doctor Strange 2 qui révèle tout sur le personnage

Depuis que Spider-Man : Pas de chemin à la maison dans les cinémas du monde entier, le Univers cinématographique Marvel est devenu le plus gros tirage de 2022. Est-ce grâce au film mettant en vedette Tom Holland, maintenant le public mondial veut savoir comment l’histoire se poursuivra dans les prochains films dirigés par la société Kevin Feige a préparé. Oui Docteur étrange 2 C’est l’un de ceux qui ont suscité le plus d’attentes.

Sous la direction de Sam Raimi, le film s’intitulera Docteur Strange dans le multivers de la folie et fera partie du MCU Phase 4. Mais cette fois, l’histoire va devenir un peu plus sombre car, comme nous l’avons vu dans Spider-Man : No Way Home, un sort incontrôlable peut devenir le pire ennemi s’il implique le multivers. La bande-annonce récemment publiée ne fait que le réaffirmer.

Cependant, un détail qui a été négligé et que seuls les fans de la franchise de super-héros ont remarqué, révèle une information cruciale pour le développement du personnage. Dans l’une des scènes présentées dans Éternels -également sorti cette année par Chloé Zhao- la course immortelle des héros questions qui dirigera les Avengers maintenant que Captain America et Iron Man ils ne sont pas présents pour le faire. Apparemment, ce ne sera rien de moins que… Docteur Strange !

Le synopsis publié par Marvel Studios détaille : « La porte du multivers s’ouvre, pleine de mystère et de folie. Maintenant qu’Iron Man et Captain America sont partis après une bataille acharnée dans Avengers: Fin de partie, l’ancien chirurgien de génie et le sorcier le plus fort de tous, le docteur Strange, devraient jouer. un rôle actif en tant que figure centrale des Avengers”.

Sera-ce le rôle de Benedict Cumberbatch le nouveau chef ? Il suffira d’attendre quelques mois pour le confirmer, mais tout indique qu’il a les caractéristiques pour prendre le contrôle du groupe et y parvenir avec succès. Pour l’instant, nous allons le voir fonctionner en conjonction avec Wong (Benedict Wong), Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et le nouvel ajout Amérique Chávez (Xóchitl Gómez).

