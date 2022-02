Nintendo annonce l’arrêt de l’eShop sur 3DS et Wii U

la fin de Nintendo 3DS et la WiiU est arrivé. Nintendo vient d’officialiser l’arrêt du service du magasin sur les deux consoles de jeux vidéo d’ici un an, il ne sera donc plus possible de télécharger des produits tels que des jeux et des applications depuis la boutique en ligne Nintendo 3DS et Wii U.

Via son compte Twitter officiel, Nintendo a annoncé qu’en mars 2023 le service de ces consoles sera inutilisable, laissant un lien vers sa page officielle pour en savoir plus sur la décision de l’entreprise. Selon Nintendo, cela affectera toutes les versions de la collection 3DS et Wii U, y compris la Nintendo 3DS, la Nintendo 3DS XL, la Nintendo 2DS, la New Nintendo 3DS, la New Nintendo 3DS XL, la New Nintendo 2DS XL, la Wii U Basic et la Wii U Deluxe. .

L’arrêt de l’eShop sur ces appareils supprimera la possibilité de télécharger du contenu gratuit, de sorte que les démos ne seront plus téléchargeables. De plus, depuis le 23 mars 2022, les cartes de crédit ne peuvent plus être ajoutées pour approvisionner le compte Nintendo eShop lié aux consoles abandonnées, et d’ici le 29 août 2022, les cartes de crédit ne peuvent plus être utilisées. Néanmoins, les codes de téléchargement peuvent continuer à être utilisés jusqu’en mars 2023, date à laquelle le magasin sera définitivement fermé.

À partir de fin mars 2023, il ne sera plus possible d’effectuer des achats sur le Nintendo eShop pour la Wii U et la famille de consoles Nintendo 3DS. Plus d’infos : https://t.co/uGoxCcDZ70 —Nintendo d’Amérique (@NintendoAmerica)

La seule façon dont les utilisateurs peuvent continuer à faire des achats via les consoles Wii U et 3DS est de dépenser de l’argent via le portefeuille du compte Nintendo, qui est utilisé pour le système Wii U. changer. La société a précisé que cette décision n’affecte en rien le Switch eShop, vous pouvez donc continuer à acheter des jeux et des applications, en plus de continuer à ajouter des fonds avec votre carte de crédit et vos cartes-cadeaux.

La 3DS était la suite de la famille des consoles portables. nintendo ds, initialement sorti au Japon le 26 février 2011 et en Amérique du Nord le 27 mars 2011. Au 30 septembre 2021, la Nintendo 3DS s’est vendue à un total de 75,94 millions d’unités. Nintendo a officiellement arrêté la production de la famille 3DS le 16 septembre 2020.

Pendant ce temps, la console de salon Wii U est sortie en Amérique du Nord le 18 novembre 2012 en tant que successeur de la Wii U. Wii original. Au 31 décembre 2019, la Wii U s’est vendue à 13,56 millions d’unités. Le système a cessé sa production le 31 janvier 2017.