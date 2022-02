L’e-mail de Ghislaine Maxwell a un impact sur la défense du prince Andrew contre Virginia Giuffre

Le prince Andrew et Virginia Roberts Giuffre sont parvenus à un règlement à l’amiable dans son procès pour abus sexuels contre lui, mais pas avant qu’un e-mail divulgué de Ghislaine Maxwell n’ait porté un coup préjudiciable à la défense du Royal.

Un mois et demi après que Maxwell a été reconnue coupable de cinq chefs d’accusation sur six, dont l’incitation et la traite de personnes de moins de 17 ans, elle a peut-être joué un rôle sans le savoir dans l’incrimination de son ami de longue date, le prince Andrew.

Un e-mail de Ghislaine Maxwell a peut-être perturbé la défense du prince Andrew contre Virginia Giuffre.

La défense du prince de 61 ans reposait en grande partie sur l’affirmation selon laquelle une image infâme de lui, Maxwell et un Giuffre de 17 ans de 2001 était une sorte de faux.

Le prince, qui nie avoir jamais rencontré Giuffre, avait soutenu que l’image avait été modifiée d’une manière ou d’une autre pour l’impliquer dans un crime.

Un e-mail divulgué de Maxwell, l’ami du prince, trafiquant sexuel condamné et associé de Jeffrey Epstein, a confirmé que l’image était probablement authentique et que le duc ne pouvait pas contester les allégations.

La photographie, qui aurait été prise dans la maison de ville de Maxwell à Londres en 2001, était interrogée par le prince Andrew et son équipe. Cette semaine même, ils avaient demandé à Giuffre de remettre la photographie originale, essayant de la traiter de bluff.

L’équipe juridique de Giuffre a répondu que la copie originale de la photographie était avec le FBI et qu’elle avait égaré un CD contenant une copie de l’original.

Ghislaine Maxwell a déclaré que la photo du prince Andrew et de Virginia Giuffre « avait l’air réelle ».

Dans un e-mail obtenu par le Daily Mail, l’ancien avocat d’Epstein, Alan Dershowitz, a contacté Maxwell à propos de la photo.

Le 10 janvier 2015, Dershowitz a écrit à Maxwell : « Cher G. Savez-vous si la photo d’Andrew et Virginia est réelle ? Vous êtes en arrière-plan.

Ce à quoi elle a répondu 11 minutes plus tard : « Ça a l’air réel. Je pense que c’est. Chaleureusement, G.”

Quelques jours avant cet échange, Giuffre a révélé pour la première fois dans des documents judiciaires qu’elle avait été forcée d’avoir des activités sexuelles avec le prince Andrew et Dershowitz, ce qui rend le moment de cet échange important.

L’allégation avait été radiée par un juge qui l’avait jugée impertinente, mais elle avait déjà semé la panique chez le prince Andrew, qui avait contacté Maxwell au sujet d’informations sur Giuffre.

Dershowitz a nié les allégations et a obtenu l’immunité conformément à un règlement civil que Giuffre a conclu avec Epstein en 2009, mais il est toujours poursuivi par Giuffre pour diffamation.

Histoires liées de YourTango :

Après la fuite de l’e-mail de Maxwell, Giuffre et Andrew ont conclu un accord de règlement à l’amiable dans lequel il lui verserait une somme non divulguée pour rejeter les accusations et donnerait également une somme d’argent importante à son association caritative pour soutenir les victimes. ‘ droits.

Une partie de la déclaration dans la lettre se lit comme suit: « Le prince Andrew n’a jamais eu l’intention de dénigrer le caractère de Mme Giuffre, et il accepte qu’elle ait souffert à la fois en tant que victime établie d’abus et à la suite d’attaques publiques injustes. »

La lettre a été soumise au juge américain Lewis A Kaplan, et l’affaire serait rejetée dans les 30 jours suivants.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.