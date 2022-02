Jenna Ortega explique pourquoi elle voulait jouer mercredi Addams dans la série Netflix

La famille Addams est en cours de redémarrage sur Netflix avec le réalisateur Tim Burton, et la nouvelle série sera centrée sur mercredi Addams avec Jenna Ortega dans le rôle principal. Production sur la série, doublée mercredi, est actuellement en cours et devrait faire ses débuts sur Netflix cette année. La série d’action en direct n’a aucun rapport avec les films d’animation récents et suivra mercredi en tant qu’adolescente plus âgée alors qu’elle fréquente la Nevermore Academy, où elle utilisera sa capacité psychique pour aider à résoudre un mystère surnaturel impliquant sa famille loufoque.

Ortega a jeté un nouvel éclairage sur son interprétation de mercredi dans une récente interview avec Empire. le Pousser un cri La star a expliqué à quel point le grand défi de jouer mercredi est que le personnage a déjà été joué si parfaitement dans le passé, ce qui inclut notamment la représentation emblématique de Christina Ricci dans l’original. Famille Addam films. L’objectif d’Ortega était de faire quelque chose de différent tout en restant fidèle au personnage, et avec une certaine pression supplémentaire qui accompagne le fait de faire de mercredi la tête cette fois.

« Mercredi a été fait si parfaitement. Comme si vous ne pouviez rien faire pour y arriver – ça ne peut pas aller mieux. Il y a cette pression. Je savais que je ne pouvais pas arnaquer qui que ce soit. C’est un personnage impassible. Elle est sarcastique et elle est dure. Je pense qu’il y a plusieurs chemins différents que moi ou n’importe qui aurait pu prendre pour cette partie. C’était vraiment incroyable parce que notre réalisateur, Tim Burton, est très collaboratif. On ne l’a jamais vue aussi souvent à l’écran. Elle a toujours été la doublure. Comment pouvons-nous garder ce coup de pied, ce feu, tout en nous donnant suffisamment d’émotions pour porter une histoire sans perdre le personnage sans émotion qu’elle est en elle-même?

Le casting de la nouvelle famille dans mercredi comprend Luis Guzmán comme Gomez, Isaac Ordonez comme Pugsley et Catherine Zeta-Jones comme Morticia. Sur la raison pour laquelle elle a rejoint le casting, Ortega a révélé comment elle voyait l’importance d’avoir une actrice latina jouant ce personnage emblématique et l’impact positif que cela aurait sur les autres. Ce qui a aidé à conclure l’accord, c’est à quel point Ortega avait toujours lié à mercredi Addams de toute façon, qui était un personnage auquel elle avait grandi en raison de sa personnalité réelle.

« Une grande partie de la raison pour laquelle j’ai signé est parce qu’elle est techniquement un personnage latina et cela n’a jamais été montré ou représenté. En tant que personne qui a lutté, et qui lutte encore à ce jour, avec une sorte de sentiment de représentation ou de relatabilité dans les médias grand public, le cinéma et la télévision, j’ai reconnu que c’était une opportunité pour moi de… donner cette relatabilité à d’autres filles comme moi. En regardant comme je le fais et avec mon bagage culturel, il n’y a pas beaucoup de personnages emblématiques. Alors, quand une opportunité comme celle-ci se présente, c’est quelqu’un à qui j’ai été comparée toute ma vie, juste à cause de mon humour et de ma nature sèche, donc ça semblait juste. J’ai pensé que ce serait une bonne façon de fléchir mes muscles d’une manière différente.

Tim Burton réalise mercredi avec les créateurs de la série Alfred Gough et Miles Millar en tant que showrunners. La série met également en vedette Riki Lindhome, Jamie McShane, Hunter Doohan, Georgie Farmer, Moosa Mostafa, Emma Myers, Naomi J. Ogawa, Joy Sunday, Percy Hynes White, Gwendoline Christie et Victor Dorobantu.

mercredi n’a pas encore de date de sortie mais devrait faire ses débuts en 2022 sur Netflix.





