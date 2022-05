Don’t Worry Darling : distribution, date de sortie et bande-annonce

Le prochain film d’Olivia Wilde, Ne t’inquiète pas chérie, est un thriller à combustion lente avec certaines des plus belles personnes du showbiz qui se salissent. Wilde l’a décrit comme l’équivalent de « The Feminine Mystique on acid », inspiré par des refroidisseurs psycho-sexuels comme Fatal Attraction et Indecent Proposal. Le film raconte l’histoire d’une femme au foyer des années 1950 vivant avec son mari dans une communauté expérimentale utopique, alors qu’elle commence à s’inquiéter que son entreprise, aussi parfaite qu’elle puisse paraître, cache des affaires privées inquiétantes.