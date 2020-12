Ja Rule dit que 50 Cent ne peut pas faire face à la fumée

On a parlé d’un 50 Cent vs The Game Verzuz.

C’est bien beau, mais Fif et Game sont bons ces jours-ci – alors peut-être pas si amusant.

Et 50 Cent contre Ja Rule?

Ja est tout à fait d’accord, mais il ne pense pas que 50 veuille la fumée.

«Écoute, mec», a-t-il dit à HipHopDX après qu’ils lui aient demandé environ 50. «Tout le monde ne veut pas de la fumée. Tout le monde ne veut pas de cette fumée. J’ai de la chaleur. Laissez-moi vous dire quelque chose, quand je fais mes émissions, je peut rocker. Je vous le dis, c’est comme une heure de disques à succès. Pas de remplissage. Toute la chair de crabe, n * gga. Ce ne sont pas les joints avec le – vous savez ce que je dis? Toute la viande dedans gâteau de crabe muthaf * cking, négro. C’est de la viande, négro. «

Le gâteau au crabe de Ja peut-il résister jusqu’à 50 ans?