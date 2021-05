Catriona Balfe a révélé la pire peur de Sam Heughan dans Outlander

L’attente est terminée! Après un an sans donner de nouvelles, Netflix a confirmé il y a quelques semaines que le 11 mai prochain, il diffusera sur sa plateforme la cinquième saison de Outlander. L’histoire fantastique qui suit la vie de Jamie et Claire Fraser basée sur les livres de Diana Gabaldón est devenue l’une des meilleures séries d’époque ces derniers temps et reste donc la plus populaire.







Cependant, Outlander Il n’est pas à l’origine du géant du streaming, mais de Starz Play et, par conséquent, malgré le fait que le monde est sur le point de connaître le cinquième opus, l’ensemble du casting est déjà au milieu du tournage de la sixième saison. En fait, ils ont également renouvelé pour une septième partie avec la chaîne de télévision américaine sans même terminer les enregistrements de la partie numéro six.

À tel point que les protagonistes, Catriona Balfe et Sam Heughan connaissent déjà le contenu exact de ce qui sera vu dans trois jours sur Netflix et ont récemment divulgué ce qui a été le pire moment de Heughan au cours de la série. C’est Balfe qui, lors d’une interview, a avoué que son partenaire ne s’était pas bien amusé dans le dernier épisode de la cinquième saison intitulé Monsters and Heroes.

Catriona Balfe est celle qui a laissé Sam Heughan dans un mauvais état. Photo: (IMDB)



Catriona et Sam travaillent ensemble depuis 2014, l’année où ils se sont rencontrés lors du casting de la première saison de Outlander. C’est pourquoi, après sept ans de travail, ils se considèrent déjà comme des amis qui se connaissent beaucoup, alors l’interprète de Claire est capable de reconnaître quand son partenaire ne passe pas un bon moment sur le plateau.

D’après ce que l’actrice a dit, dans Monstres et héros, Jamie souffre d’une morsure douloureuse d’un animal empoisonné et Claire, pour le guérir, a besoin de vers pour manger ce poison. Et bien que beaucoup de choses soient de la fiction, cette fois, Heughan avait de vrais vers renversés sur sa jambe, alors Balfe a assuré: «Voir à quel point Sam avait peur avec les vers dans sa jambe était assez drôle».