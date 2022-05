Les gens sont choqués par la découverte que les États-Unis étaient à quelques minutes de la catastrophe de Tchernobyl dans un nouveau documentaire sur Netflix

Fusion : Three Mile Island se concentre sur la fusion partielle d’un réacteur en 1979 à la centrale de Three Mile Island en Pennsylvanie, avec de nouvelles interviews sur ce qui est considéré comme le pire incident nucléaire de l’histoire des États-Unis.

Un témoignage important dans les docu-séries en quatre parties est celui de l’ingénieur en chef de l’usine et dénonciateur Richard Parks, qui décrit comment les dissimulations et les tactiques d’intimidation ont été utilisées pour minimiser ce qui s’était réellement passé.

Des entretiens avec la communauté locale ajoutent à l’histoire, rappelant comment ils ont reçu des messages mitigés sur le niveau de menace des retombées de l’accident afin d’éviter l’évacuation et de réduire les coûts.

Dans le premier épisode, le physicien nucléaire Michio Kaku décrit comment une bulle d’hydrogène gazeux s’est formée dans le cœur du réacteur de l’unité 2, créant la possibilité qu’une explosion se produise à l’usine de Three Mile Island.

Comme l’a dit un spectateur sur Twitter : « Ayant été fasciné par [all] choses #Chernobyl au fil des ans, le doc Netflix sur #ThreeMileIsland aux États-Unis m’a vraiment ouvert les yeux.

« Des années avant Tchernobyl, les États-Unis et les sociétés énergétiques capitalistes étaient prêts à risquer l’effondrement et à faire taire les lanceurs d’alerte. »

Un deuxième a écrit: «Regardez le documentaire sur l’île de trois milles sur Netflix. On nous a menti sur la quantité de rayonnement libérée. Nous sommes sacrément chanceux. Nous étions à 30 minutes d’avoir un Tchernobyl. Nous avons besoin d’énergie propre. Au diable les coûts.

Un troisième intervint : « Three Mile Island n’était qu’à 30 minutes de devenir Tchernobyl. Pensez à un rayon de 100 miles du centre de la Pennsylvanie comme une friche nucléaire pour toujours.

« Je regarde ce documentaire sur Three Mile Island et il est terrifiant que cet incident se soit littéralement déroulé à 30 minutes du réacteur qui a explosé et tué tant de personnes en PA », a ajouté un autre.