«Café con aroma de mujer» EN LIGNE EN DIRECT via RCN: comment et à quelle heure regarder la première de la nouvelle version de la telenovela colombienne en ligne

Blanco Axia III 45S Silgranit - CAFE

Caractéristiques de la gamme AXIA III - Vidage comprenant bonde ø 90 mm automatique - Système d'évacuation InFino - élégamment intégré et facile à entretenir - Design caractérisé par des lignes claires et un fin bord extraplat - Au choix, planche à découper en frêne compound ou en verre - Trop plein exclusif, discret, esthétique et facile à nettoyer - Garantie 10 ans sur Silgranit Caractéristiques techniques du AXIA III 45S Finition Silgranit Sous meuble 450 mm Découpe 760 x 490 mm - R15 Cuve : 320 x 470 x 190 mm / Vide sauce : 80 x 300 x 130 mm Dimensions 780 x 510 mm --- Les éviers en SILGRANIT de BLANCO séduisent par l'élégance des coloris et un design attractif. Le SILGRANIT se compose à 80 % de granit naturel. Lié à une résine acrylique et des pigments colorants, le granit dévoile des propriétés inégalées : résistance, hygiène, nombreuses couleurs disponibles, stabilité des coloris dans le temps, etc. La surface à pores fins et structure particulièrement fermée, crée un matériau très agréable au toucher, imitant la pierre tout en restant soyeux. Grâce à ses exceptionnelles propriétés, le SILGRANIT se caractérise par une facilité d'entretien et un degré de résistance aux rayures et aux chocs encore jamais obtenus jusqu'ici sur des éviers de cuisine de synthèse en couleur. Propriétés des éviers de cuisine et des cuves simples ou double en SILGRANIT : - Facilité d'entretien encore jamais inégalée grâce aux caractéristiques particulières du SILGRANIT - Résistance sans précédent - Aspect pierre agréable au toucher - Insensibilité aux rayures - Insensibilité aux chocs - Résistance aux températures jusqu'à 280 °C - 100 % hygiène alimentaire - 100 % résistant aux acides alimentaires (ex. : citron, vinaigre) - 100 % stable à la lumière (pas de décoloration due à l'exposition au soleil)