Nicolas Cage jouera pour la première fois dans un western avec ‘The Old Way’

Nicolas Cage reviendra dans le Far West en participant au film » L’ancienne façon » dirigée par Brett Donowho qui sortira en salles cette année. Saban Films producteur du film, a acquis les droits sur les régions adjacentes de l’Amérique du Nord et d’autres territoires étrangers pour réaliser le tournage. Bien qu’il n’y ait pas de date précise, on s’attend à ce qu’il sorte en salles au quatrième trimestre.

» The Old Way » suit le tireur à la retraite Colton Briggs, avec Nicolas Cage, qui cherche à nouveau ses armes lorsqu’un groupe de hors-la-loi assassine sa femme. Cependant, la vengeance ne sera pas si facile, puisque Colton est désormais père d’une fille, qui sera interprétée par Ryan Kiera Amstrong. Pour retrouver l’assassin de sa femme, le tireur décide d’emmener sa fille avec lui dans sa quête de vengeance.

Bien qu’il s’agisse du premier western de la carrière de Cage, ce n’est pas le seul à l’horizon. L’année dernière, Cage a également filmé »La traversée du boucher » dirigé par Gabe Polski, basé sur un roman du même nom de John Williams. Dans » Butcher’s Crossing », Cage joue Miller, un chasseur de bisons qui croise le chemin d’un jeune homme essayant de se connecter avec la nature. Actuellement, Cage fait ses débuts dans l’Ouest avec deux films simultanément.

L’année dernière, Nicolas Cage a précisé pourquoi il avait décidé de s’aventurer dans les westerns maintenant après plus de 40 ans de carrière :

»Après 43 ans dans le cinéma, c’est seulement maintenant que je suis invité dans le grand western de genre historique avec The Old Way et Butcher’s Crossing. Étant né et élevé dans l’ouest, c’est un autre bon match et il y a longtemps. Je suis excité et motivé par les personnages complexes de Briggs et Miller, et trouver un nouveau terrain de jeu à 57 ans est vraiment exaltant. »

»The Old Way » met également en vedette Nick Seacy et Siloh Fernandez. Le film est produit par Donowho, Cage, Sasha Yelaun, Robert Paschall Jr., Johnny Remo, R. Bryan Wright, Micah Haley et Saturn Films.