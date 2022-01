Les 4 meilleurs moments de Fleabag concernant les rumeurs d’une troisième saison

in

La série mettant en vedette Phoebe Waller-Bridge pourrait très prochainement revenir sur Amazon Prime Video. Revoyez les scènes les plus inoubliables de cette fiction !

©IMDBPhoebe Waller-Bridge a joué dans Fleabag.

Parmi les meilleures séries Amazon Prime Vidéose démarque sac à puces. Créé par Pont Phoebe Waller, la fiction présente une femme aussi ironique que sexuelle face à la vie moderne à Londres. En essayant de guérir un chagrin, il rencontre certains des personnages les plus hilarants. La semaine dernière, les fans ont commencé à émettre des théories selon lesquelles une troisième saison arriverait bientôt. C’est pourquoi nous examinons les meilleurs moments jusqu’à maintenant.

+ Les meilleurs moments de Fleabag

4. Je ne crois pas en Dieu

Dans le deuxième épisode de la deuxième saison, le personnage de Phoebe Waller-Bridge rend visite au prêtre joué par Andrew Scott. Après l’avoir invitée à prendre un thé, qui se transforme plus tard en gin tonic, elle avoue : « je ne crois pas en Dieu”. Immédiatement après, un tableau accroché au mur du fond tombe au sol, pour lequel il s’exclame : «j’adore quand il fait ça”. C’est ainsi qu’arrive l’une des phrases les plus emblématiques de la série dans laquelle, regardant la caméra, la femme principale déclare : « Oh Dieu j’aime un prêtre”.

3. Les mauvaises féministes

Dans le premier épisode de sac à pucesnous savons clairesa sœur interprétée par Sian Clifford. Toutes deux assistent à un événement féministe intitulé Les femmes parlent : elles ouvrent la bouche des femmes depuis 1998. Au début, l’animateur invite : «Veuillez lever la main si ils échangeraient cinq ans de leur vie contre le soi-disant corps parfait”. Les deux sœurs protagonistes lèvent immédiatement les bras, étant les seules dans la pièce à le faire. « nous sommes de mauvaises féministes”concluent-ils.

2. A obtenu son moment

Le début de la deuxième saison est une preuve évidente que les épisodes suivants sont chargés de humour et ironie. On y voit Fleabag couvrir la fausse couche de sa sœur et la faire passer pour la sienne. Après que son beau-frère lui ait assuré qu’il ne l’avait fait que pour attirer l’attention Y « prends ton temps», assène-t-elle en faisant tout un plat au restaurant.

1. Le quatrième mur

L’une des ressources qui s’est transformée sac à puces dans l’une des meilleures séries comiques de ces dernières années était sa façon particulière de « briser le quatrième mur ». C’est que son protagoniste est chargé de parler à la caméra, rapprochant encore plus le spectateur. Mais dans le quatrième épisode de la deuxième saison, tout prend une tournure inattendue lorsque le prêtre d’Andrew Scott découvre ce qu’il fait et il regarde lui-même la caméra.

