Hayabusa 2 revient avec du charbon de bois comme des morceaux de l’astéroïde Ryugu

The Associated Press29 déc.2020 12:51:10 IST

Ils ressemblent à de petits fragments de charbon de bois, mais les échantillons de sol prélevés sur un astéroïde et renvoyés sur Terre par un vaisseau spatial japonais n’étaient guère décevants. Les échantillons décrits jeudi par les responsables spatiaux japonais sont aussi gros qu’un centimètre (0,4 pouce) et durs comme de la pierre, ne se cassant pas lorsqu’ils sont ramassés ou versés dans un autre conteneur. De plus petits granules sableux noirs que le vaisseau spatial collecté et renvoyé séparément ont été décrits la semaine dernière. L’engin spatial Hayabusa2 a obtenu les deux séries d’échantillons l’année dernière à deux endroits de l’astéroïde Ryugu, à plus de 300 millions de kilomètres (190 millions de miles) de la Terre. Il les a largués de l’espace sur une cible dans l’Outback australien, et les échantillons ont été apportés au Japon début décembre.

Les granules de sable décrits par l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale la semaine dernière provenaient du premier touché du vaisseau spatial en avril 2019.

Les plus gros fragments provenaient du compartiment alloué pour le deuxième touché sur Ryugu, a déclaré Tomohiro Usui, scientifique des matériaux spatiaux.

Pour obtenir la deuxième série d’échantillons en juillet de l’année dernière, Hayabusa2 a largué un impacteur pour faire exploser sous la surface de l’astéroïde, collectant du matériel de l’artisan afin qu’il ne soit pas affecté par le rayonnement spatial et d’autres facteurs environnementaux.

Nous n’avons pas encore confirmé l’origine de l’objet artificiel (人工 物). Un projectile a été utilisé lors de la collecte de l’échantillon et il est possible qu’il s’agisse d’aluminium séparé du cornet de l’échantillonneur à ce moment-là. – HAYABUSA2 @ JAXA (@ haya2e_jaxa) 24 décembre 2020

Usui a déclaré que les différences de taille suggèrent une dureté différente du substrat rocheux sur l’astéroïde. «Une possibilité est que l’endroit du deuxième toucher des roues était un substrat rocheux dur et des particules plus grosses se sont brisées et sont entrées dans le compartiment.

Cette photographie est la version ajustée en couleur de la photo publiée le 15 décembre (elle avait l’air brune en raison de la lumière ambiante orange dans le centre de conservation). https://t.co/3SPZKOtOGN pic.twitter.com/GvJUjAKS08 – HAYABUSA2 @ JAXA (@ haya2e_jaxa) 18 décembre 2020

JAXA poursuit l’examen initial des échantillons d’astéroïdes avant des études plus complètes l’année prochaine. Les scientifiques espèrent que les échantillons permettront de mieux comprendre les origines du système solaire et la vie sur Terre. Suite à des études au Japon, certains des échantillons seront partagés avec la NASA et d’autres agences spatiales internationales pour des recherches supplémentaires.

Hayabusa2, quant à lui, est sur une expédition de 11 ans vers un autre astéroïde petit et lointain, 1998KY26, pour essayer d’étudier les défenses possibles contre les météorites qui pourraient voler vers la Terre.



