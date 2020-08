Le prédécesseur en profite également: le Fairphone 3+ est une mise à jour durable

Mettre à niveau au lieu d’acheter de nouveaux: le Fairphone 3+ n’est en fait pas un nouveau smartphone, mais le modèle précédent avec de nouveaux modules de caméra. Et comme la durabilité est le concept du fabricant, elle est également disponible pour les propriétaires de Fairphone 3.

Si vous ne voulez pas acheter un nouveau smartphone au moins tous les deux ans et appréciez la protection de l’environnement, la durabilité et des conditions équitables pour les travailleurs, vous connaissez peut-être déjà la société néerlandaise Fairphone. Il a maintenant introduit un nouveau smartphone qui n’est en fait pas si nouveau. Parce que le Fairphone 3+ est essentiellement le modèle de l’année dernière avec de nouveaux modules pour la caméra frontale et principale. Ils s’adaptent également au Fairphone 3, c’est pourquoi les snaps d’échange sont la vraie nouveauté. De plus, le fabricant a presque doublé la proportion de plastique recyclé à 77%.

Le Fairphone 3+ démonté en ses parties interchangeables. (Photo: Fairphone)

La nouvelle caméra principale a 48 au lieu de 12 mégapixels, la caméra frontale 16 au lieu de 8 mégapixels. Selon le fabricant, cela devrait se traduire par une qualité photo et vidéo nettement améliorée, un suivi des objets plus précis, une mise au point automatique plus rapide et une stabilisation d’image plus efficace. Le module caméra principal coûte un peu moins de 60 euros, la caméra frontale de remplacement 35 euros. Pour le Fairphone 3+ complet, vous payez environ 470 euros. Les modules et smartphones peuvent être précommandés dès maintenant et seront disponibles à partir du 14 novembre.

Matériel solide de milieu de gamme

Techniquement et optiquement, le Fairphone 3+ n’est pas une délicatesse, mais ce n’est pas le but du projet. L’appareil dispose d’un écran Full HD de 5,65 pouces au format 18: 9, qui est protégé par Gorilla Glass 5. S’il casse, l’écran de remplacement coûte 90 euros. L’appareil est alimenté par la puce Snapdragon 632 de milieu de gamme de Qualcomm, qui peut accéder à 4 gigaoctets (Go) de RAM. La mémoire flash est de 64 Go et peut être étendue avec des cartes microSD.

La capacité de la batterie n’est que de 3040 milliampères heures, mais vous pouvez obtenir une deuxième batterie pour 30 euros et vous pouvez vous en tirer en toute sécurité pendant deux jours sans alimentation électrique. Un scanner d’empreintes digitales se trouve à l’arrière et un emplacement pour deux cartes SIM sur le côté. Avec WLAN AC et Bluetooth 5.0, l’appareil transmet en utilisant les dernières normes.

Le système d’exploitation est important pour la longévité. Le Fairphone 3+ est livré avec Android 10, le prédécesseur devrait recevoir la mise à jour à l’automne. D’autres mises à jour sont à prévoir, le Fairphone 2 2015 a obtenu la mise à jour vers Android 9 cet été.Les propriétaires d’autres smartphones Android ne peuvent que rêver de cela.