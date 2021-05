Henry Cavill est le carcajou du MCU dans le nouveau fan art X-Men

Henry Cavill a été occupé récemment, venant juste de terminer son passage en tant que Superman dans le DCEU et en tant que leader dans Le sorceleur, jouant Sherlock Holmes dans Enola Holmes et annoncé pour le redémarrage de Highlander. Cela ne signifie pas que certains fans n’ont pas d’idées sur les autres rôles qu’il pourrait réussir à intégrer dans son emploi du temps chargé: dans ce cas, Marvel’s Carcajou.

Bien que peu d’acteurs n’aient pas fait partie de l’univers cinématographique de Marvel, il n’y a qu’une poignée d’acteurs qui ont joué un rôle majeur à la fois dans cet univers et dans l’univers étendu de DC. Cela dit, alors que de nouveaux personnages apparaissent et que la liste des stars A-List n’a pas déjà pris l’un des héros de Marvel s’épuise, serait-il trop exagéré de voir Cavill entrer dans le MCU à l’avenir? Avec la franchise X-Men maintenant en toute sécurité sous le contrôle de Disney, ce n’est qu’une question de temps avant que certains acteurs de remplacement ne commencent à affronter les renégats mutants, et la spéculation sur Wolverine en particulier va être chaude sujet pour quelques années à venir.

Jusque-là, nous pouvons nous régaler de ce qui pourrait arriver si Henry Cavill devaient assumer le rôle autrefois dominé par Hugh Jackman dans chaque film de l’original X Men jusqu’à Logan, quand il a apparemment pris son arc comme le favori des fans à la lame. L’artiste barrett.digital a partagé une image sur Instagram présentant un concept de Cavill dans une nouvelle version du costume de Wolverine, fléchissant ses griffes pour faire bonne mesure. L’artiste, qui a initialement publié l’image en avril 2020, a commenté: « Aussi étrange que soit le choix, j’adore l’idée de @henrycavill en tant que Wolverine! J’adorerais voir ce costume dans le MCU. »

Au cours des derniers mois, de nombreux obstacles et rouleaux de paperasse qui ont empêché Marvel Studios d’amener des X-Men et Fantastic Four dans le MCU ont été détruits lorsque Disney a acheté Fox et que le plateau de jeu a radicalement changé. Nous avons déjà vu les teasers commencer pour l’arrivée des Fantastic Four, il est donc prudent de supposer que dans les prochaines années, nous en saurons plus sur ce à quoi ressembleront les X-Men du MCU. Sur la base de la chronologie, certains s’attendraient à ce qu’une personne plus jeune que Cavill soit considérée pour le rôle de Wolverine, mais je suis sûr que la même chose pourrait être dite de l’arrivée de Robert Downey Jr en tant que Homme de fer il y a plus de dix ans.

Selon le déroulement du casting, le moment venu, il se peut que les fans de l’œuvre d’art de barrett.digital doivent se consoler avec cette image comme seule vue de ce croisement particulier. Seriez-vous heureux de voir Cavill traverser le sol de DC à Marvel? Ou y a-t-il quelqu’un qui pourrait égaler ou, Dieu nous en préserve, surpasser Jackman dans le rôle? Seul le temps nous le dira, mais plus nous attendons l’arrivée d’un nouveau Wolverine dans le MCU, moins il y a de chances que Cavill soit en lice pour le rôle à son arrivée.

