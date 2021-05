Ni Luis Miguel ni Selena: c’est la chanteuse latine la plus populaire selon Billboard

Luis Miguel et Selena ont marqué une époque dans la musique avec des styles différents, mais avec un arrivée très forte sur tout le continent. Le succès de leur carrière a permis à Netflix de réaliser deux séries biographiques pour raconter leurs histoires. Cependant, selon Billboard, il y a une personne qui s’est positionnée au-dessus d’eux ces dernières années. Le prestigieux magazine a fait la liste des plus grands chanteurs latins de tous les temps et en a choisi un autre comme gagnant. Vue!

Le classement a son propre poids dans l’industrie de la musique car c’est l’un des plus anciens magazines spécialisés au monde qui fait plusieurs listes internationalement reconnues, dans lequel sont les chansons, les chanteurs et les albums les plus populaires.

Enrique Iglesias, élu le plus grand chanteur latin de tous les temps par Billboard (Getty)



En octobre 2020, Billboard a choisi les 50 plus grands chanteurs latins depuis qu’il a des disques en 1986 et la première position en a surpris plus d’un: Enrique Iglesias. Le magazine a déclaré que le choix était dû à « ses innombrables réalisations et contributions aux graphiques de popularité. »

De plus, le magazine a partagé les chiffres qui le justifient. L’Espagnol de 45 ans a mis 43 morceaux dans la liste générale (dont 39 dans le top 10), son hit « Bailando » de 2014 était 41 semaines dans le classement, avait huit albums sur le palmarès, vendu plus de 180 millions d’exemplaires et récolté plus de 16 milliards de vues de ses vidéoclips.







Luis Miguel et Selena n’étaient pas loin sur la liste car ils ont respectivement obtenu la deuxième et la troisième place. Le top 50 est complété par des noms comme Marco Antonio Solis, Vicente Fernandez, Marc Anthony, Juan Gabriel, Shakira, Daddy Yankee, Ricardo Arjona, Alejandro Fernandez Oui Roméo Santos

Les plus grands chanteurs latins de tous les temps selon Billboard

15-Les Daredevils

14-Cristian Castro

13-Alejandro Fernandez

12-Les Tigres du Nord

11-Papa Yankee

10-Roméo Santos

9-mana

8-Shakira

7-Juan Gabriel

6-Marc Anthony

5-Vicente Fernandez

4-Marco Antonio Solis

3-Selena

2-Luis Miguel

1-Enrique Iglesias