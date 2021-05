Des scientifiques trouvent de l’eau liquide à l’intérieur d’une météorite, révélant des indices sur le système solaire précoce

Fragments de la météorite Sutter’s Mill, recueillis par la NASA Ames et le météorite astronome de l’Institut SETI, le Dr Peter Jenniskens, dans la soirée du mardi 24 avril 2012, deux jours après la chute. Dans une étude de 2021, des chercheurs ont détecté de l’eau liquide dans des minéraux dans des fragments de cette météorite. (Crédit d’image: NASA / Eric James)

Les scientifiques ont repéré de l’eau chez un primitif météorite , élargissant notre compréhension de l’ancien système solaire.

L’eau est abondante dans notre système solaire – des anneaux glacés de Saturne aux eaux souterraines de sa lune Encelade et à l’eau liquide et à la glace détectées sur Mars, l’eau existe au-delà de la Terre. Cependant, alors que les scientifiques ont suspecté que l’eau est préservée dans un type de météorite connu sous le nom de chondrites carbonées , ils n’ont jamais découvert d’eau liquide dans ces roches – jusqu’à présent.

Dans une nouvelle étude, les chercheurs ont détecté de petites poches d’eau liquide riche en dioxyde de carbone dans une météorite provenant du système solaire primitif. Ce nouveau travail élargit notre compréhension de la façon dont les planètes ont évolué dans notre système solaire, car ce type d’eau de météorite aurait pu contribuer à l’eau sur la planète Terre il y a longtemps.

La découverte de l’eau dans cette roche spatiale « donne la preuve directe de l’évolution dynamique du système solaire », a déclaré l’auteur de l’étude Akira Tsuchiyama, professeur de recherche invité à l’Université de Ritsumeikan au Japon, à 45secondes.fr dans un courrier électronique.

Dans une nouvelle étude, les chercheurs ont détecté de l’eau liquide dans des fragments de la météorite Sutter’s Mill. (Crédit d’image: Tsuchiyama et al. (2021), Science Advances)

Tsuchiyama et leurs collègues ont examiné de près des fragments de la météorite Sutter’s Mill , qui s’est formée il y a 4,6 milliards d’années et est tombée sur Terre en 2012, atterrissant aux États-Unis. De nombreux morceaux de météorite ont été récupérés près du site de ruée vers l’or de Sutter’s Mill, près de Sacramento, en Californie.

Ils ont utilisé des techniques de microscopie pour examiner les fragments et ont remarqué un minuscule cristal de calcite abritant un liquide encore plus petit (pensez à l’échelle nanométrique) contenant au moins 15% de dioxyde de carbone. Cette découverte a confirmé que l’eau liquide et le dioxyde de carbone peuvent exister dans les anciennes roches spatiales.

« Cette réalisation montre que notre équipe a pu détecter un minuscule fluide piégé dans un minéral il y a 4,6 milliards d’années », Tsuchiyama dit dans un communiqué .

Les chercheurs pensent que l’astéroïde parent de cette petite roche spatiale s’est probablement formé avec de l’eau gelée et du dioxyde de carbone, ce qui signifie qu’il devait s’être formé dans une partie froide du système solaire (très probablement au-delà de l’orbite de Jupiter), pour se rendre plus tard sur Terre. . Cela concorde avec certaines théories précédentes qui ont suggéré que des astéroïdes riches en molécules comme l’eau se sont formés loin dans le système solaire avant de se rapprocher du soleil, selon le communiqué.

Les chercheurs pensent également que leurs découvertes pourraient aider à éclairer la recherche des origines de l’eau de la Terre.

Il existe de nombreuses théories sur où et comment la Terre a obtenu son eau. L’une des principales théories suggère que l’eau est tombée sur Terre, piégée à l’intérieur d’objets comme des météorites (en particulier, des chondrites carbonées). Selon cette théorie, les molécules d’eau incorporées dans les structures cristallines des minéraux de ces roches spatiales pourraient être une source d’eau terrestre, a expliqué Tsuchiyama.

Maintenant, alors que « la quantité d’eau liquide trouvée dans la présente étude est très petite », a déclaré Tsuchiyama, l’étude « donne la preuve de la présence d’une telle eau liquide ».

« En d’autres termes », ont-ils ajouté, « si l’eau contenue dans ces minéraux a contribué à l’eau de la Terre, alors elle peut être considérée comme le » parent « de l’eau de la Terre, et les météorites hébergeant ces minéraux, par conséquent, le » matériau grand-parent de l’eau de la Terre. . «

Ce travail a été décrit dans une étude publié le 21 avril dans la revue Science Advances .

