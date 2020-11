Que pense Kevin Conroy, favori de Batman, du fait que Robert Pattinson a volé sa ligne emblématique?

Beaucoup Homme chauve-souris Les fans étaient d’abord sceptiques en apprenant que Robert Pattinson allait jouer le Chevalier noir dans le prochain film de Matt Reeves, Le Batman. Puis la bande-annonce du film est tombée, et dès que les fans ont entendu Battinson proclamer « Je suis vengeur », à un voyou abattu, ils ont su que son casting avait été le bon choix. En l’état, cette ligne était un retour à Batman: la série animée, où l’acteur Kevin Conroy avait prononcé ces mots pour la première fois en tant que chevalier noir. Lors d’une interview avec The Geek House Show, Conroy a donné son avis sur le nouveau Batman.

« Je ne possède pas ces répliques, tu vois ce que je veux dire? Je dois mettre mon ego de côté et je dois accepter le fait qu’il y a beaucoup d’acteurs qui sont tout aussi doués pour jouer à Batman que moi. Je pense C’était assez génial de la part de Warner Bros. de ne pas donner le rôle à une seule personne. Je pensais que c’était fou au début parce que généralement ils donnent un rôle à un acteur et cet acteur devient le visage de la franchise. Donc, quand Michael Keaton a commencé et Je pensais bien qu’il allait être Homme chauve-souris. Ensuite, vous avez George Clooney, Val Kilmer, tous ces différents acteurs, Ben Affleck, qui ont tous fait les choses un peu différemment. Ils avaient tous une force différente à jouer le rôle. «

Alors que certains acteurs seront à jamais liés à certaines parties, de Indiana Jones de Harrison Ford à Jason Bourne de Matt Damon, d’autres franchises ont l’habitude de remplacer les acteurs principaux pour que la série continue pendant des décennies.

Batman est l’un des rôles les plus joués de l’histoire du cinéma et, comme le souligne Conroy, il a été joué par des acteurs qui ont tous apporté leurs propres forces uniques au rôle. Kevin Conroy a poursuivi en reconnaissant que cet aspect remplaçable des personnages peut conduire à des résultats fascinants, avec lesquels il espère voir se produire Robert Pattinson ainsi que.

« C’est comme moi que Mark Hamill est le Joker, il EST le Joker. Il est l’incarnation de Joker, il est brillant. Et puis j’ai vu Heath Ledger. Et j’ai pensé, oh mon dieu, c’est un tout autre genre de fou. Ce n’est pas mieux. que Mark, mais c’est génial, c’est un autre genre de fou. Donc, ce sont différents acteurs qui apportent des choses différentes. Alors j’adore que Robin Pattinson fasse ça. «

Réalisé par Matt Reeves et écrit par Reeves et Mattson Tomlin, Le Batman stars Robert Pattinson comme Bruce Wayne / Batman, Andy Serkis comme Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright comme James Gordon, Zoë Kravitz comme Selina Kyle / Catwoman, Colin Farrel comme Oswald Cobblepot / The Penguin, Paul Dano comme Edward Nashton / The Riddler, John Turturro comme Carmine Falcone et Peter Sarsgaard comme procureur de district Gil Colson.

Le film se déroule dans la deuxième année de la carrière de Batman dans la lutte contre le crime alors qu’il tente toujours de trouver un moyen de nettoyer les rues de Gotham. Le Batman devrait arriver en salles le 4 mars 2022.

