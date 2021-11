Bruce Campbell affirme avoir mis fin à la saga « Evil Dead »

Dans le genre de l’horreur et du dark fantasy, il existe peu d’icônes aussi importantes que Bruce Campbell, acteur qui, en 1981, sous la direction de Sam Raimi, s’est fait connaître grâce à son rôle d’Ash Williams dans le premier épisode de « The Evil Dead », un film à très petit budget qui catapulterait la renommée des deux.

Suite au succès du film, Campbell a reçu un crédit de producteur exécutif sur ses deux suites suivantes, faisant de Ash et de sa tronçonneuse l’une des icônes les plus reconnaissables de la culture populaire. saga.

Après que « Evil Dead II » ait servi de suite et de redémarrage à l’épisode original, Raimi a introduit une nouvelle histoire passionnante dans « Army of Darkes » dans laquelle Ash est transporté par le Necronomicon Ex Mortis au Moyen Âge. Son retour attendu aurait lieu en 2015 avec la série télévisée « Ash vs Evil Dead », formant une nouvelle équipe de combattants contre les forces démoniaques.

Campbell est devenu une figure culte grâce à sa participation à la saga Raimi, qui est sur le point de sortir un nouvel opus auquel il participe en tant que producteur exécutif. Cependant, il semble que l’acteur soit déjà prêt à accrocher la tronçonneuse au placard.

Avant de promouvoir son nouveau film « Black Friday », Campbell a partagé quelques mots avec Collider, où il a été interrogé sur l’avenir d’Ash dans l’univers « Evil Dead ». L’acteur n’a eu aucun scrupule à souligner que son travail dans cette saga était déjà terminé. «Je me suis retiré du personnage parce que physiquement je ne peux pas le faire. Pourquoi s’embêter ? », a-t-il souligné.

Quoi qu’il en soit, Campbell se considère toujours comme un cinéaste et un producteur qui fait toujours partie de l’industrie créative, respectant la décision de Raimi de nommer Lee Cronin comme nouveau réalisateur de la saga « Evil Dead » de la même manière qu’il l’a fait avec Fede Álvarez avec son redémarrage sorti en 2013.

En 2008, Empire Magazine a nommé Ash Williams n°24 sur sa liste des plus grands personnages de films de tous les temps. En 2013, il sera nommé meilleur personnage d’un film d’horreur. UGO.com le classe au onzième rang sur sa liste des 100 plus grands héros d’action de l’histoire du cinéma.