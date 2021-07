Comment obtenir le filtre bleu et rouge sur TikTok

Comment obtenir ce que vous voulez

Comment obtenir ce que vous voulez - David J. Lieberman Le guide pour vous aider à obtenir ce que vous voulez de qui vous voulez… et ne plus jamais vous sentir manipulé ! Etat : Livre d'occasion en bon etat Format : 14 x 21,5 cm Pages : 256 ISBN : 978-2-84899-311-9 Cessez de vous laisser manipuler et obtenez enfin ce que vous voulez ! Pourquoi passer votre existence à vous laisser mener par les autres, alors que vous pourriez, grâce aux plus formidables secrets de la psychologie, devenir celui ou celle qui décide… Au travail comme dans la vie personnelle, faites de votre esprit une arme redoutable !