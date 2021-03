Netflix réprime le partage de mot de passe avec une nouvelle fonctionnalité

Ceux qui partagent actuellement un compte Netflix avec un ami et / ou un membre de la famille devront peut-être bientôt en obtenir un. La société a commencé à tester une nouvelle fonctionnalité conçue pour lutter contre le partage de mots de passe. Le service de streaming a, jusqu’à présent, largement ignoré le problème. Plus maintenant. Si cette fonctionnalité va au-delà de la phase de test, ceux qui ont partagé des mots de passe ne pourront pas le faire aussi facilement.

Oh non. Netflix fait la purge?!? pic.twitter.com/XXlHtfgfsy – chante le plus (@ DOP3Sweet) 9 mars 2021

Récemment, certains utilisateurs de Netflix ont commencé à recevoir un message en essayant de diffuser du contenu sur le service. « Si vous ne vivez pas avec le propriétaire de ce compte, vous avez besoin de votre propre compte pour continuer à regarder », lit-on dans le message. Il s’avère que la société teste cette fonctionnalité pour essayer de limiter le partage de mot de passe. Si deux personnes utilisant le même compte ne vivent pas au même endroit, l’entreprise tentera de faire en sorte que l’utilisateur empruntant le mot de passe s’inscrive pour un nouveau compte. Netflix a dit ce qui suit à ce sujet dans une déclaration.

« Ce test est conçu pour garantir que les utilisateurs de comptes Netflix sont autorisés à le faire. »

Tout cela revient à ce qui est décrit dans les termes et conditions de Netflix. Selon le contrat d’utilisation, « Le service Netflix et tout contenu visualisé via notre service sont uniquement destinés à votre usage personnel et non commercial et ne peuvent être partagés avec des personnes en dehors de votre foyer. » Souvent, lorsqu’il s’agit de partage de mot de passe, ce sont des personnes utilisant le même compte dans plusieurs ménages. D’un point de vue commercial, cela représente des pertes potentielles. Pour une entreprise aussi grande que Netflix, ces pertes pourraient être substantielles. Il n’est donc pas difficile de comprendre pourquoi ils essaieraient de réduire le nombre de personnes partageant des mots de passe.

Netflix compte actuellement plus de 200 millions d’abonnés dans le monde. Mais la concurrence est devenue beaucoup plus féroce au cours de la dernière année. Des services concurrents tels que Disney +, Apple TV +, HBO Max, Peacock et, plus récemment, Paramount +, sont tous entrés dans le giron. C’est un combat pour les globes oculaires et l’argent des consommateurs. Disney +, en particulier, a constitué beaucoup de terrain, rassemblant à ce jour plus de 100 millions d’abonnés. Compte tenu du service soutenu par Disney lancé en novembre 2019, c’est assez impressionnant. La récente augmentation de la concurrence peut expliquer pourquoi Netflix estime qu’il est maintenant temps de faire quelque chose pour le partage de mot de passe.

On ne sait toujours pas si Netflix étendra cela au-delà de la phase de test. Il semble également, pour le moment, que cela ne se fait que sur les téléviseurs. Les appareils mobiles sont sûrs pour le moment. Le plan de base de Netflix coûte actuellement 8,99 € par mois. Son forfait standard le plus populaire est au prix de 13,99 €, après la dernière augmentation de prix. Ce plan permet aux utilisateurs de regarder sur deux écrans à la fois. Il semble que le plan soit d’essayer de s’assurer que ces écrans sont situés sous le même toit. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que de plus amples informations seront disponibles. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par The Streamable.

