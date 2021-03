Avant, les systèmes GPS avaient une précision de mètres, mais bientôt cette précision sera de centimètres

Il y a quelques mois, un glissement de terrain s’est produit à Leijiashan, dans la province chinoise du Hunan. Douze jours avant que leurs dirigeants ne reçoivent un message d’avertissement: Le système chinois de géopositionnement, BeiDou, a averti qu’il avait détecté des signes d’un éventuel incident de ce type.

Cet avis a permis que les dégâts ne soient que matériels: la vie de tous ses habitants a été sauvée grâce à un système qui est capable de différencier un changement de terrain de la taille d’une pointe de crayon à 21000 km d’altitude. Les implications de cette précision sont remarquables.

Le GPS va bien, Galileo et BeiDou sont encore meilleurs

Ils l’ont eu récemment dans Technology Review, où ils ont parlé du fait qu’il y a déjà plusieurs villes chinoises qui avoir des systèmes de surveillance avant les catastrophes naturelles de ce type.

Systèmes de géolocalisation mondiaux tels que BeiDou, GPS ou Galileo reçoivent une série d’améliorations et de mises à jour critiques pour améliorer la précision, qui était auparavant comptée en mètres et se mesure progressivement en centimètres.

Cette amélioration de la précision permettra de réaliser des tâches jusqu’alors beaucoup plus compliquées, et par exemple simplifier le déploiement des voitures autonomes, ils auront une notion beaucoup plus précise de l’endroit où ils se trouvent (y compris la voie dans une route) pour agir sur ces données précises.

Le système GPS qui a commencé à fonctionner en 1993 – les 24 satellites qui le composent ont commencé à être lancés 15 ans plus tôt – avoir une précision comprise entre cinq et dix mètres, mais ledit réseau est en cours de mise à jour: le système GPS III prendra encore un certain temps pour être pleinement opérationnel – quatre des 10 satellites qui le composeront ont été lancés, le reste sera mis en orbite en 2023—, mais réduira cette précision à 3 mètres.

BeiDou est encore plus précis: Ses 44 satellites opèrent sur trois orbites différentes et offrent des services de positionnement avec une précision comprise entre un mètre et demi et deux mètres en général. Dans des régions spécifiques d’Asie comme la Chine, cependant, les utilisateurs peut se rapprocher d’une précision d’un mètre.

La même chose se produit avec Galilée, le système de géopositionnement créé par l’Union européenne et qui fournit déjà des services – même s’il n’en tient pas trop pour le moment – à travers 22 de ses 26 satellites. La précision est meilleure que celle du GPS, atteignant moins d’un mètre dans certains cas, et même dans le cas d’un service de haute précision avec des signaux cryptés, détection de position peut être précis à 20 cm.

Vers des précisions millimétriques et un positionnement quantique

Ces systèmes utilisent diverses techniques pour améliorer encore la précision et l’amener au centimètre près. Des options telles que Real-Time Kinematik (RTK) et Precise Point Positioning (PPP) aident, et en Chine, elles commencent même à les combiner pour améliorer la précision pour les années à venir.

On parle déjà de la façon dont ces systèmes pourront à l’avenir se rapprocher des précisions millimétriques, mais cela semble être la limite. Les experts veulent aller plus loin et éviter la dépendance aux satellites et il y aurait des alternatives pour des intérieurs comme celui-ci ou, plus important encore, les propriétés quantiques de la matière qui leur permettent d’être localisées et guidées sans avoir besoin de références externes.

Cette positionnement quantique Cela peut être très utile si nous n’avons pas d’informations provenant de systèmes GPS (comme dans l’espace ou sous l’eau), mais aussi peut être un système auxiliaire pour les voitures autonomes au cas où les systèmes GPS / BeiDou / Galileo ne fonctionneraient pas correctement.

En fait, l’un de ces systèmes dans une phase très préliminaire travaille déjà sur la Station spatiale internationale. Les avancées sont donc remarquables, et comme nous l’avons vu ses implications pratiques peuvent être vraiment remarquables.