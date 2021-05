Alex, la fille de Ree Drummond, se marie lors d’une superbe cérémonie au ranch familial – voir les photos

Après neuf mois de planification, Alex Drummond a pu célébrer son grand jour!

L’enfant aîné de la femme pionnière, 23 ans, s’est marié samedi avec son petit ami d’université Mauricio Scott dans le vaste ranch familial de Pawhuska, dans l’Oklahoma, lors d’une cérémonie et d’une réception époustouflantes.

Alex Drummond et Mauricio Scott partagent un baiser lors de leur mariage.

Le frère aîné de Drummond était entouré de sa famille lors de sa journée spéciale, y compris ses parents, Ree et Ladd Drummond, et ses frères et sœurs plus jeunes Paige, 21 ans, Bryce, 18 ans, et Todd, 17 ans.

La famille Drummond a partagé de nombreux moments touchants du mariage d’Alex sur Instagram ce week-end.

Samedi, la personnalité de Food Network a publié une photo d’elle-même et de son mari, qui porte une minerve après un accident dans leur ranch en mars.

«Notre bébé en lune de miel se marie ce soir», a-t-elle écrit dans la légende, avant de plaisanter, «(TMI? 😂)»

Elle a partagé une autre photo avec son mari sur ses histoires Instagram, écrivant: «Je t’aime, Ladd. (Beaucoup.) »

Ladd Drummond a dû porter une minerve après avoir eu un accident dans le ranch de sa famille plus tôt cette année.

Le reste de la famille et les amis de la mariée ont également capturé sa journée spéciale sur les réseaux sociaux.

Paige Drummond a partagé quelques clichés avec sa sœur sur ses histoires Instagram, y compris un doux selfie avec les jeunes mariés qu’elle a simplement sous-titrée, « MARRIED !!!!! »

Scott et les sœurs Drummond.

Elle a également mis en avant sa grande sœur dans une photo solo du couple souriant sur laquelle elle a écrit: «JE VEUX, VENEZ !!!»

Alex Drummond et Mauricio Scott à leur mariage.

Todd Drummond a également partagé une jolie photo avec ses grandes sœurs.

Les enfants Drummond au mariage d’Alex Drummond.

D’autres photos de la journée montrent un bel étalage de fleurs doublées où Alex Drummond a marché dans l’allée, le gâteau avec plusieurs étages et des roses enroulées et la tente de réception avec une élégante verdure drapée au plafond. Pour l’occasion, la mariée portait une robe bustier avec un décolleté en cœur et une jupe fluide.

Alex Drummond a marché dans l’allée du ranch de sa famille dans l’Oklahoma.

La réception a eu lieu dans une tente joliment décorée.

Félicitations aux Scotts!

Alex Drummond et Scott se sont rencontrés au cours de leur première année à la Texas A&M University. Après plusieurs années de fréquentation, ils se sont fiancés en août dernier avec leurs familles qui regardent dans les coulisses.

La mère de la mariée a été honnête au sujet du mariage de sa fille dans un article de blog de février et de l’émotion qui a motivé le choix du ranch familial comme lieu du mariage.

«C’est là qu’Alex a grandi, et c’est comme au bon endroit», a écrit Ree Drummond.

«Je suis tellement excité pour ces deux-là. J’ai adoré voir leur relation grandir, et cela me rend heureux qu’à travers tout cela, ce qu’ils font le plus régulièrement est de rire ensemble.

