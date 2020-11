Netflix pourrait encore augmenter les prix en Italie aussi

Cela fait un peu plus d’un an depuis le dernier Hausse des prix Netflix. En juin 2019, le populaire service de streaming vidéo avait imposé des augmentations en Italie pour les variantes Standard et Premium du service, qui vous permettent de visualiser le catalogue avec des résultats HD et Ultra HD. Cependant, le groupe pourrait être sur le point d’introduire de nouvelles hausses de prix dans notre pays: à cet égard, en réalité, il n’y a pas encore de communications officielles, mais certaines rapports des réseaux sociaux ils semblent anticiper l’annonce d’une décision qui a peut-être déjà été prise.

Le premier indice vient de États Unis, là où l’entreprise a déjà a annoncé l’augmentation pour deux semaines. Aux USA, les abonnements Standard et Premium ont de nouveau été touchés, avec des augmentations de respectivement 1 et 2 dollars par mois: à l’étranger donc l’abonnement au service de streaming en HD et Ultra HD est passé de 13 et 14 dollars par mois à 16. et 18 € par mois. Ce changement fait suite à une autre initiative très similaire déjà mise en œuvre au Canada quelques semaines plus tôt et pourrait être le prélude à une augmentation généralisée des prix dans d’autres territoires, dont le nôtre.

Le rapport qui donne corps à cette dernière hypothèse est celui de Stefano Silvestri, journaliste et directeur d’Eurogamer.it qui a partagé sur Facebook une communication qui lui a été envoyée par e-mail par le géant du streaming en tant qu’abonné. Les prix dans la communication sont en fait exprimés en dollars canadiens, mais l’oublie pourrait être due au fait que l’abonnement a été souscrit à l’étranger à l’aube de la plateforme puis transformé en abonnement italien. A ce moment, dans tous les cas, le compte du destinataire est lié au contenu visible en Italie et le texte de la lettre est également en italien, ce qui, pour justifier les augmentations, parle comme d’habitude d’investissements dans de nouveaux films et séries télévisées.

En bref, l’e-mail aurait pu être envoyé par erreur, mais anticiper une communication officielle destinée à atteindre également les boîtes aux lettres d’autres utilisateurs italiens. Pour savoir si tel est le cas – et surtout à quoi s’attendre – cependant, il faudra attendre les mises à jour de l’entreprise.