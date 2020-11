Ghost of Tsushima devient le jeu original PS4 le plus vendu avec plus de 5 millions d’exemplaires vendus

Tendance FP16 nov.2020 15:38:30 IST

Fantôme de Tsushima est devenu le jeu original le plus vendu développé pour PlayStation 4 en enregistrant une vente de plus de 5 millions d’exemplaires depuis sa sortie en juillet. Herman Hulst, directeur de PlayStation Worldwide Studios, a annoncé que Fantôme de Tsushima était devenu le «jeu PS4 original de première partie le plus vendu» sur Twitter le jeudi 12 novembre. Il a félicité le développeur Sucker Punch pour cet exploit et l’a qualifié de «réalisation incroyable».

#GhostofTsusima est notre jeu PS4 original de première partie le plus vendu avec plus de 5 millions d’exemplaires vendus depuis ses débuts en juillet. Quelle incroyable réalisation de @SuckerPunchProd! – Hermen Hulst (@hermenhulst) 12 novembre 2020

Le pseudo Twitter officiel de Sucker Punch Productions a répondu au message de félicitations avec beaucoup d’enthousiasme. Retweetant le tweet de Hulst, la légende disait: «Nous sommes ravis et absolument époustouflés par tout le soutien! Merci à tous ceux qui ont joué à #GhostOfTsushima ».

Nous sommes ravis et absolument époustouflés par tout le soutien! Merci à tous ceux qui ont joué #GhostOfTsushima! https://t.co/mikPDX2Uu7 pic.twitter.com/BT8uwPOeQq – Ghost of Tsushima 🎮 Legends Raid DISPONIBLE! (@SuckerPunchProd) 12 novembre 2020

La bonne vente se révélera être une impulsion continue dans les relations entre Sony et Sucker Punch. Les deux ont également les franchises populaires Infamous et Sly Cooper dans leur cagnotte de collaboration.

Il est important de noter ici que d’autres jeux PS4 ont enregistré des ventes plus importantes mais Fantôme de Tsushima est le titre PS4 original pour réaliser le plus de ventes. Comme GizmoChina souligne, Marvel’s Homme araignée était une sortie brillante, ayant récolté plus de 3,3 millions d’exemplaires en seulement trois jours. Cela n’a pas été considéré comme une version originale car l’adresse IP du jeu appartient à Marvel et non à Sony. D’autre part, Naughty Dog a développé The Last of Us Part II avait également vendu plus de 4 millions d’exemplaires en seulement trois jours après son lancement. Comme il s’agissait d’une suite, le titre n’est pas traité comme un original.

Récemment, IGN avait repéré un offre d’emploi par Sucker Punch qui a amené le portail à croire qu’une suite de Ghost of Tsushima était dans les plans. le rapport a déclaré que le développeur du jeu recherchait un écrivain narratif qui a spécifiquement «le désir d’écrire des histoires se déroulant dans le Japon féodal». Comme Fantôme de Tsushima est basé en 1274, le cadre semblait correspondre à l’offre d’emploi.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂