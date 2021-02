Kelly Rowland sur la confiance en ‘Black Magic’: ‘Je faisais semblant jusqu’à ce que je le fasse’

Si les bonnes choses arrivent par trois, alors Kelly Rowland profite de son moment de bonheur actuel.

Il y a moins d’un mois, la gagnante du Grammy a donné naissance à son deuxième enfant, Noah; elle a célébré son 40e anniversaire la semaine dernière; et vendredi, elle sort un nouvel EP, simplement intitulé «K.»

«Il y a quelques mois, j’ai dit que j’aurais deux naissances: la naissance du bébé et la naissance d’un album», a déclaré Rowland, après avoir averti que son fils de 6 ans, Titan ou les cris de son nouveau-né pourraient interrompre l’entrevue. «Certaines chansons que j’ai depuis des années, certaines des chansons que j’ai eues pendant peut-être un an ou quelques mois, mais tout se passe si bien.

Le résultat de son travail musical d’amour est un projet de six titres fortement influencé par les rythmes afrobeat. Alors, comment a-t-il enregistré avec un utérus grandissant?

«(J’étais) à bout de souffle!» Rowland rit.

«K» présente le morceau de danse «Crazy» qui tape sur les orteils, ainsi que le sensuel «Hitman», une chanson qui devrait être un incontournable dans le type de soirées en sueur au sous-sol que la pandémie ne peut pas permettre.

Sur le «Better» à saveur d’île, Rowland chante avec émotion: «Tu ferais mieux de m’aimer / Parce que je ne vais nulle part.»

«Je vous parle définitivement de moi et des affaires de Tim», a-t-elle dit en riant, ajoutant qu’elle était davantage tombée amoureuse de son mari Tim Weatherspoon pendant la proximité forcée de la pandémie. «Quand j’entends une chanson, je ne l’entends pas pour ‘Est-ce que ça va être un hit?’ Je l’entends pour ce que je ressens… et avec les disques que tout le monde entendra sur (EP), il y a un lien avec chacun d’eux.

Kelly Rowland et Tim Witherspoon se sont mariés en 2014. Matt Winkelmeyer / Getty

Le single «Black Magic», qui comporte des percussions rythmiques et des cors triomphants, est une ode à être «sans vergogne noir et fier et plein de joie», a expliqué Rowland. C’est un morceau exsudant l’amour de soi et la fierté d’une femme dont le nom, grâce à une lyrique de Kanye West, est devenu un adjectif pour une belle femme noire aux tons plus sombres. Mais Rowland n’a pas toujours possédé cette confiance de «magie noire».

En rapport

«Je l’ai remarqué avec certaines séances photo ou avec des gens honnêtes et disant: ‘Eh bien, nous ne pouvons pas l’avoir pour cette campagne. Elle est un peu trop sombre », a-t-elle révélé. «Cela m’a affecté? Pendant un certain temps, c’est parce que je pensais: ‘Eh bien, si je suis plus sombre, cela signifie-t-il que je vais (ne pas) avoir les mêmes opportunités?’ ‘

Mais Rowland a trouvé du réconfort dans les succès d’artistes comme Janet Jackson, Whitey Houston et Brandy, ainsi que les encouragements de femmes plus âgées proches d’elle, et a pris confiance en son teint. Elle a continué à insuffler cette estime aux filles qui la regardent.

«Ma confiance a pris un certain temps (et) il y a eu des moments où je faisais semblant jusqu’à ce que j’arrive», a déclaré Rowland, qui a également été célébrée dans la chanson et le clip vidéo de Beyoncé «Brown Skin Girl». «La fille qui aurait peut-être envie de (je l’ai fait), je dois l’emmener pour le voyage (et) je dois la défendre.

Michelle Williams, Beyoncé et Rowland ont formé Destiny’s Child à la fin des années 1990 et ont signé avec Columbia Records en 1996. Le groupe, photographié ici, a joué au NBA All Star Game 2005 le 20 février 2005 à Denver. Frank Micelotta / Getty

Maintenant à 40 ans, cela fait près d’un quart de siècle que le quatuor original Destiny’s Child a explosé de Houston dans des galaxies de divertissement inexplorées, et c’est ce lien de toute une vie entre Kelly et Beyoncé, ainsi que Michelle Williams qui a ensuite été ajoutée au groupe, qui a aidé garder Rowland ancré.

«Cela a été la plus grande bénédiction», dit Rowland à propos de la fraternité. «Le fait que personne ne le saura, mais nous serons chez moi ou chez B ou chez Michelle et nous serons simplement détendus et c’est quelques-uns de nos moments les plus doux.

«Quand nous parlons d’enfants, de mariage ou de quoi que ce soit d’autre, je sais que c’est mon rock. Ils sont vraiment mon rocher », a-t-elle poursuivi. «Et je ne connais pas beaucoup de gens qui comprennent cela dans cette industrie.»