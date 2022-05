Date de sortie de la saison 4 de Derry Girls aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la date de sortie de la saison 4 de Derry Girls. Après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans de la série sont vraiment ravis de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Pour connaître toutes les informations possibles liées à cette saison à venir, beaucoup d’entre eux recherchent partout sur Internet. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de la saison 4 de Derry Girls dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la prochaine saison 4 de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à cela Afficher. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

C’est une sitcom britannique pour adolescents et elle a été créée et écrite par Lisa McGee. Le premier épisode de la série est sorti le 4 janvier 2018 et après sa sortie, cette série a eu beaucoup de succès non seulement au Royaume-Uni, mais elle a réussi à devenir populaire dans différents pays.

L’histoire de la série tourne autour d’Erin Quinn, de sa cousine Orla, de leurs amis Clare, Michelle et du cousin anglais de Michelle, James, alors qu’ils guident leur adolescence à la fin des préoccupations à Derry, où ils considèrent tous une école secondaire catholique pour filles. . Les amis se retrouvent continuellement dans des positions ridicules qui mènent à des expériences fantastiques au milieu des troubles politiques et des gammes artistiques de l’époque.

Date de sortie de la saison 4 de Derry Girls

Nous allons donc révéler ici la date de sortie de la saison 4 de Derry Girls. Si vous êtes un fan de cette émission, c’est une mauvaise nouvelle pour vous car la saison 3 était la dernière saison de cette émission et il n’y aura pas de saison 4. Espérons qu’elle reviendra d’une manière ou d’une autre à ses fans.

Où diffuser Derry Girls?

La plateforme de diffusion originale de cette émission aux États-Unis est Channel 4. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes, notamment Netflix et d’autres services. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Distribution de la série

Voici la liste des acteurs de l’émission.

Saoirse-Monica Jackson dans le rôle d’Erin Quinn

Louisa Harland comme Orla McCool

Nicola Coughlan comme Clare Devlin

Jamie-Lee O’Donnell dans le rôle de Michelle Mallon

Dylan Llewellyn dans le rôle de James Maguire

Tara Lynne O’Neill dans le rôle de Mary Quinn

Tommy Tiernan comme Gerry Quinn

Kathy Kiera Clarke comme Sarah McCool

Ian McElhinney comme Joe McCool

Siobhán McSweeney comme sœur George Michael

Beccy Henderson comme Aisling

Claire Rafferty comme Miss Mooney

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de la saison 4 de Derry Girls, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de la saison 4 de Derry Girls dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

