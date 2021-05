Testé: les performances de la batterie Ryzen 5000 sont-elles vraiment si mauvaises?

Les performances du mobile AMD Ryzen sur batterie sont-elles vraiment si mauvaises?

Si vous posez même cette question, vous avez sans aucun doute entendu les affirmations d’Intel selon lesquelles les performances du processeur Ryzen 4000 ont été optimisées lorsqu’il fonctionnait sur batterie. Les performances branchées étaient dandy, mais dans les tests de plusieurs ordinateurs portables Ryzen 4000U, les performances ont chuté énormément sur la batterie, en fonction de la tâche.

Alors que certains critiques ont vérifié les performances AC et DC et ont trouvé des pépites de vérité dans les affirmations d’Intel, le problème est pour la plupart resté en sommeil au cours des six derniers mois. Maintenant que Ryzen 5000 est sorti, nous avons décidé de revenir en arrière et de voir si les réclamations étaient toujours valables. Comme vous le verrez dans nos tests, ce qui est «bon» ou «mauvais» dépend du fait que vous vous souciez davantage des performances ou de la durée de vie de la batterie.

Asus L’Asus ZenBook UM325 intègre le nouveau Ryzen 7 5800U d’AMD.

Comment nous avons testé

Pour nos tests, nous avons utilisé les deux mêmes ordinateurs portables de notre examen Ryzen 7 5800U:

Asus ZenBook UM325. Il comprend le Ryzen 7 5800U à huit cœurs d’AMD, 16 Go de LPDDR4X / 4267, un SSD PCIe 3.0 1 To, une batterie de 65 wattheures et un OLED 1080p de 13,3 pouces, et il pèse 2,6 livres.

MSI Prestige 14. Il comprend le Core i7-1185G7 à quatre cœurs de 11e génération d’Intel, 16 Go de LPDDR4X / 4267, un SSD PCIe 4.0 de 512 Go, une batterie de 52 wattheures et un écran de 14 pouces de niveau IPS 1080p, et il pèse 2,7 livres.

Il est important de noter qu’il n’y a presque pas de comparaison de pommes à pommes avec les ordinateurs portables. Intel et AMD donnent les processeurs aux fabricants d’ordinateurs portables, mais tout le reste est spécifique à la conception du fournisseur pour ce système, du type et de la taille d’affichage à la conception de refroidissement, au clavier et à la batterie. Considérez plutôt les ordinateurs portables comme des appariements d’une conception spécifique à un processeur spécifique – dans ce cas, Asus ZenBook avec Ryzen et MSI Prestige 14 avec Core i7. Ces deux ordinateurs portables ont été parmi les premiers à sortir avec leurs processeurs respectifs, ils sont donc représentatifs de ce à quoi s’attendre.

MSI Le Prestige 14 EVO de MSI comprend le Core i7-1185G7 d’Intel de 11e génération

Les deux ordinateurs portables exécutaient Windows 10 20H2 (Build 1904.867) et les derniers pilotes disponibles. Windows 10 propose quatre états de performances de l’alimentation que vous pouvez sélectionner lors de l’utilisation. Selon la documentation Microsoft, ils sont:

Meilleure performance: Favorise les performances plutôt que la puissance et s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent arbitrer entre la puissance et la performance et la réactivité. Disponible sur AC (électricité enfichable) et DC (batterie).

Meilleure performance: Mode de curseur par défaut qui favorise légèrement les performances par rapport à la durée de vie de la batterie et convient aux utilisateurs qui souhaitent échanger de l’énergie pour de meilleures performances de leurs applications. Disponible sur AC et DC.

Meilleure batterie: Offre une durée de vie de la batterie plus longue que les paramètres par défaut des versions précédentes de Windows. Disponible sur AC et DC. Dans certains cas, les utilisateurs verront ce mode étiqueté Recommandé, plutôt que Meilleure batterie, dans l’interface utilisateur de leur curseur.

Économiseur de batterie: Aide à économiser l’énergie et à prolonger la durée de vie de la batterie lorsque le système n’est pas connecté à une source d’alimentation. Lorsque l’économiseur de batterie est activé, certaines fonctionnalités de Windows sont désactivées, limitées ou se comportent différemment. La luminosité de l’écran est également réduite. L’économiseur de batterie n’est disponible que sur DC.

Pour nos tests, nous n’avons utilisé que les trois premiers modes, car il est entendu que le mode Battery Saver impliquera une dégradation des performances. Le mode débranché par défaut du ZenBook est Better Battery, tandis que le Prestige 14 est Better Performance.

Test AC / DC Cinebench

Nous commencerons là où nous commençons généralement: la référence de rendu 3D Cinebench R20 de Maxon. Il s’agit d’un test basé sur le moteur Cinema4D de la société, qui est intégré à Adobe Premiere et After Effects, et est également vendu seul. Comme toutes les applications de modélisation 3D, il favorise plus de cœurs et de threads de processeur.

Sur ce graphique et sur tous les graphiques à suivre, nous montrons la puce AMD en rouge et la puce Intel en bleu.

Dans le premier graphique, pour les performances multithread Cinebench, la paire de barres supérieure montre le piétinement auquel vous vous attendez lorsque vous opposez un processeur à huit cœurs (Ryzen d’AMD) à un processeur à quatre cœurs (le cœur de 11e génération d’Intel). fonctionnant sur AC, de toute façon. Une fois que nous sommes passés à la batterie CC, pour tous les autres résultats indiqués ci-dessous, vous pouvez voir la baisse drastique des performances de l’Asus basé sur Ryzen. La puce Intel à quatre cœurs se rapproche inconfortablement. Cependant, vous ne voyez pas de baisses plus marquées à mesure que vous avancez dans les étapes de performance / puissance inférieures.

IDG Dans les performances multithread Cinebench, l’Asus / Ryzen démarre très fort sur AC, mais profite largement de son avantage sur DC. Des barres plus longues indiquent de meilleures performances.

En utilisant Cinebench R20 défini sur un seul thread, nous pouvons voir que les deux combos ordinateur portable / CPU présentent des comportements très différents. Le Core i7-1185G7 dans le MSI ne passe fondamentalement pas du courant alternatif au courant continu dans les meilleures performances ou de meilleures performances. Pendant ce temps, le Ryzen 7 5800U du Ryzen utilise vraiment le paramètre Better Battery dans les tâches à un seul thread.

IDG Dans Cinebench monothread, le couplage MSI / Intel prévaut, tandis que Ryzen perd plus de terrain à mesure que vous vous déplacez dans les différents paramètres d’alimentation. Des barres plus longues indiquent de meilleures performances.

Prenons ces résultats Cinebench et regardons comment les deux ordinateurs portables se comparent en pourcentage. En mode multicœur, vous pouvez voir la gamme d’avantages du Ryzen allant de 50% à des fils plus étroits fonctionnant sur batterie CC dans les autres paramètres d’alimentation.

IDG Des barres plus longues indiquent de meilleures performances. Il s’agit de la performance du Ryzen 7 5800U par rapport à un Intel Core i7-1185G7 lorsqu’il est branché ou fonctionnant sur batteries, en utilisant trois paramètres différents du curseur de performance Windows Power.

Dans les performances à thread unique, nous voyons un graphique inversé. En effet, alors que le Prestige 14 / Core i7 était en fait compétitif avec le ZenBook / Ryzen 7 sur AC, nous recherchons une avance de 27 à 45% pour Intel sur les paramètres de la batterie CC. C’est une différence majeure, et nous verrons probablement ce manifeste plus tard.

IDG L’ordinateur portable AMD Ryzen 7 5800U est toujours derrière l’ordinateur portable Core i7-1185G7 et diminue davantage en fonction du réglage du curseur d’alimentation Windows.

Ryzen contre Core i7: Photoshop et Lightroom AC / DC

Nous savons que très peu de personnes effectuent une modélisation ou un rendu 3D sur un ordinateur portable ultraportable de 13 pouces, nous utilisons donc Adobe Photoshop 22.3 et Lightroom Classic 10 avec le test Procyon Photo d’UL comme quelque chose de populaire mais pas tout à fait léger, et toujours gourmand en CPU et en GPU. . Procyon exécute les deux applications Adobe via un ensemble de tâches scriptées tout en mesurant la réponse.

La bonne nouvelle pour Ryzen dans l’Asus ZenBook est qu’il dépasse le meilleur processeur de classe U d’Intel dans l’ordinateur portable MSI. Le problème persistant, cependant, est qu’une fois que vous êtes sur batterie, même avec le paramètre «Meilleures performances» de l’ordinateur portable, le ZenBook et Ryzen 7 abandonnent 24% des performances dans Photoshop et Lightroom par rapport à la paire Intel / MSI.

Gordon Mah Ung / IDG Dans le benchmark Procyon, Intel / MSI reste stable dans le paramètre «Best Performance», tandis que Ryzen / Asus faiblit lorsqu’il est sur batterie. Des barres plus longues indiquent de meilleures performances.

Les performances sont encore plus dures pour le ZenBook / Ryzen 7 fonctionnant avec le paramètre Better Battery. Il est essentiellement réduit de moitié par rapport au MSI Prestige 14 / Core i7.

Gordon Mah Ung / IDG Dans le même benchmark Procyon mais sur le paramètre «Better Battery», l’ordinateur portable Ryzen / Asus est encore plus en retard lorsqu’il est sur batterie CC. Des barres plus longues indiquent de meilleures performances.

Avec une suite aussi puissante que Photoshop, ce que vous faites peut influencer les performances. Nous obtenons un deuxième avis du constructeur de postes de travail Puget Systems et de son test PugetBench 0.93.

Nous constatons à nouveau que les performances du Prestige 14 et du Core i7 sont stables entre AC et DC en utilisant le paramètre «Best Performance». Le combo ZenBook et Ryzen 7 voit à nouveau une baisse des performances du courant alternatif au courant continu.

IDG Dans PugetBench, la chanson reste la même: Asus / Ryzen retombe lorsqu’il est sur batterie. Des barres plus longues indiquent de meilleures performances.

Comme avec Procyon, PugetBench pour Photoshop voit à nouveau une baisse de performances assez drastique sur «Better Battery».

IDG L’ordinateur portable Asus / Ryzen tombe plus précipitamment dans ProCyon en mode « Better Battery ». Des barres plus longues indiquent de meilleures performances.

